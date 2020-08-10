В Украине почти 82 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1 008
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Украине на 9 часов 10 августа зафиксировано уже почти 82 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - в очередной раз более тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 81 957 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 008 инфицированных, что несколько меньше, чем сутками ранее, впрочем, по-прежнему превышает тысячу случаев.
Вследствие болезни всего умерли 1 922 человек, из них 25 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 44 359, за сутки - 387.
Напомним, от коронавируса в мире выздоровели более 12 млн человек, а умерло почти 730 тысяч.