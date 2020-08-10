Коронавірус у світі: від хвороби одужало понад 12 млн, а померло майже 730 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 729 692. У свою чергу, одужали 12 038 878 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 19 778 566 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (5 044 435), Бразилія (3 035 422), Індія (2 153 010), Росія (885 718), Південно-Африканська Республіка (559 859), а також Мексика, Перу, Колумбія, Чилі, Іран, Велика Британія, Іспанія, Саудівська Аравія та Пакистан.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (162 919), Бразилії (101 049), Мексиці (52 006), Великій Британії (46 659), Індії (43 379), Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4 686.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 80 949 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1897 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.