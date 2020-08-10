Коронавирус в мире: от болезни выздоровели более 12 млн, а умерло почти 730 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. По состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 729 692. В свою очередь, выздоровели 12 038 878 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 19 778 566 человек инфицировано.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (5 044 435), Бразилия (3 035 422), Индия (2 153 010), Россия (885 718), Южно-Африканская Республика (559 859), а также Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран, Великобритания, Испания, Саудовская Аравия и Пакистан.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (162 919), Бразилии (101 049), Мексике (52 006), Великобритании (46 659), Индии (43 379), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4686.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 80 949 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1897 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.