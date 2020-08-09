В Україні виявлено вже понад 80 тис. випадків COVID-19, за добу - 1199
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Україні на ранок 9 серпня зафіксовано вже 80 949 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1 199. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, із 80 949 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 199 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1 897 осіб, з них 18 — за останню добу.
Також в Україні загалом одужали від хвороби 43 972 осіб, за останню добу - 317.
Нагадаємо, з 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.