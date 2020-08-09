В Украине выявлено уже более 80 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1199
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Украине на утро 9 августа зафиксировано уже 80 949 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых — 1 199. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 80 949 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1199 инфицированных.
Вследствие болезни в целом по стране умерло 1897 человек, из них 18 — за последние сутки.
Также в Украине в целом выздоровели от болезни 43 972 человек, за последние сутки — 317.
Напомним, с 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.