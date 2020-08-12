Коронавирус в мире: от болезни выздоровели почти 12,5 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 739 898. В свою очередь, выздоровели 12 460 381 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 20207011 человек инфицировано.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (5 140 512), Бразилия (3 057 470), Индия (2 268 675), Россия (895 691), Южно-Африканская Республика (566 109), а также Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран, Великобритания, Испания, Саудовская Аравия и Пакистан.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (164 536), Бразилии (101 752), Мексике (53 929), Великобритании (46 611), Индии (45 257), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4692.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 83 115 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1951 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.