В Украине уже 84,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1 433
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Украине на 8:50 12 августа зафиксировано уже более 84,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев возросло по сравнению с предыдущим днем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 84 548 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 433 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни всего умерли 1970 человек, из них 19 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 45 686, за сутки - 752.
Напомним, от коронавируса в мире выздоровели почти 12,5 млн человек.