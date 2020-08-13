Коронавирус в мире: за сутки 325 тыс. инфицированных, всего - 20,5 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 747 845. В свою очередь, выздоровели 12 743 275 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 20 532 835 человек инфицировано. По сравнению с данными университета за аналогичное время прошедших суток на COVID-19 заразились более 325,8 тыс. человек.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (5 195 195), Бразилия (3 164 785), Индия (2 329 638), Россия (900 745), Южно-Африканская Республика (568 919), а также Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран, Испания, Великобритания, Саудовская Аравия и Пакистан.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (165 975), Бразилии (104 201), Мексике (53 929), Великобритании (46 791), Индии (46 091), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4697.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 84 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1970 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.