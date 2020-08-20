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4 марта, 13:25 • 108419 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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"Большое строительство" в области культуры: Ткаченко объяснил суть указа Президента

"Большое строительство" в области культуры: Ткаченко объяснил суть указа Президента

Киев  •  УНН

 • 16156 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В соответствии с указом Президента Владимира Зеленского по "Большому строительству" в области культуры, будет происходить реконструкция и реставрация объектов и увеличено финансирование министерства. Об этом на брифинге сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко, передает корреспондент УНН.

"Понял, что такой необычный указ требует объяснения, и, собственно, почему он именно появился. В 2020 году бюджет на сферу культуры сравнялся с Албанией, которая тратит 0,2% ВВП на сферу культуры. Это самая маленькая сфера с точки зрения бюджетного финансирования. Если не считать того миллиарда грн, который нам был выделен для преодоления карантина, это 7,9 млрд грн в год. Это очень мало", - сказал Ткаченко.

По его словам, кроме прямого финансирования, это гораздо больше имеет значение для тех объектов, которые находятся в подчинении Минкульта - театры, замки, музеи.

"После финансового кризиса в 2008 году эти объекты культуры не финансировались. То есть, капитальные расходы были практически заморожены. Последствия все знаете, все эти страшные картинки заброшенных замков и музеев... латать эти дыры местами просто нет возможности. Поэтому, стоит применить другой подход", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что из 130 тыс. недвижимых объектов 80% нуждаются в немедленной реконструкции.

"Мы посчитали, что на осуществление этих программ, которые включает в себя указ Президента, в ближайшие четыре года потребуется более 55 млрд грн. О чем идет речь: не только о реставрации и реконструкции этих домов, достройке в некоторых местах музеев. А также на создание центров культурных услуг. Речь идет о трансформации старых клубов, библиотек", - добавил Ткаченко.

По его словам, в соответствии с этим указом есть пункты, посвященные образованию, туризму.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что "Большое строительство" в области культуры станет толчком для ее развития. Соответствующий указ он подписал 18 августа.

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