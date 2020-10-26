Столичным школам выделили более 23 млн грн для "защиты" от COVID-19

"Информируем, что для обеспечения учебных заведений города Киева средствами индивидуальной защиты, моющими, дезинфицирующими, антисептическими средствами по состоянию на 1 октября 2020 из бюджета города выделено 45,3 млн грн, в том числе 23,3 млн грн на учреждения общего среднего образования", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что учреждения общего среднего образования относятся к сфере управления районных администраций города Киева.

Так, в Шевченковском районе на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений общего среднего образования потратили 736,2 тыс. грн, а на закупку бумажных полотенец, дезсредств, бактерицидных ламп и термометров - более 1 млн грн.

Указано, что в Печерском районе закупили масок и антисептиков более чем 1,6 млн грн, из которых около 259 тыс. грн - на маски медицинские, полумаски фильтрующие, защитные щитки и костюмы и более 1,3 млн на дезинфицирующие средства.

При этом отмечается, что в Подольском районе закупили медицинских масок на более 856 тыс. грн и продолжается период рассмотрения предложений на открытые торги по приобретению антисептиков на более чем 1,3 млн грн.

Сообщается также, что в Оболонском районе на закупку дезинфицирующих средств предусмотрены средства в размере 3 млн грн, а учебные заведения приобрели и получили дезсредств на более чем 2,3 млн грн. При этом для приобретения медицинских масок за счет средств местного бюджета предусмотрены средства в сумме 745 тыс. грн, потратили 25 тыс. 600 грн.

Указано, что в Днепровском районе Киева на закупку средств индивидуальной защиты потратили более 3,3 млн грн, в том числе более 1,9 млн грн на антисептики для рук.

Также отмечается, что в Соломенском районе получили средства индивидуальной защиты и дезсредств на около 1,5 млн грн.

Сообщается, что в Голосеевском районе на закупку СИЗ заведениям общего среднего образования утвердили средства в размере более 1,8 млн грн.

Также указано, что в Дарницком районе для учреждений общего среднего образования закуплены средства индивидуальной защиты на сумму более 712 тыс. грн, из них масок - на 272 тыс. грн.

Отмечается, что в Святошинском районе учреждения общего среднего образования получили СИЗ и дезсредств на около 1,7 млн грн. Из них на около 1,3 млн грн - дезинфицирующих средств.

Напомним, с 26 октября Киев находится в "оранжевой" зоне карантина.

Добавим, МОН направило рекомендации местным управлениям образования о проведении каникул с 15 по 30 октября этого года.

Для учащихся 5-11 классов рекомендуется использовать защитные маски или респираторы во время обучения. Так, одному ученику на первый семестр понадобится не менее 154 одноразовых маски, при использовании двух масок во время уроков.

Ученики 1-4 классов могут находиться на территории школы без защитной маски.