Столичним школам виділили понад 23 млн грн для "захисту" від COVID-19

“Інформуємо, що для забезпечення закладів освіти міста Києва засобами індивідуального захисту, мийними, дезінфікуючими, антисептичними засобами станом на 1 жовтня 2020 року з бюджету міста виділено 45,3 млн грн, у тому числі 23,3 млн грн на заклади загальної середньої освіти”, - йдеться у відповіді на запит.

Також повідомляється, що заклади загальної середньої освіти належать до сфери управління районних адміністрацій міста Києва.

Так, у Шевченківському районі на закупівлю засобів індивідуального захисту для закладів загальної середньої освіти витратили 736,2 тис. грн, а на закупівлю паперових рушників, деззасобів, бактерицидних ламп і термометрів - понад 1 млн грн.

Вказано, що у Печерському районі закупили масок та антисептиків на понад 1,6 млн грн, з яких близько 259 тис. грн - на маски медичні, півмаски фільтрувальні, захисні щитки і костюми та понад 1,3 млн на дезінфікуючі засоби.

При цьому зазначається, що у Подільському районі закупили медичних масок на понад 856 тис. грн і триває період розгляду пропозицій на відкриті торги з придбання антисептиків на понад 1,3 млн грн.

Повідомляється також, що в Оболонському районі на закупівлю дезинфікуючих засобів передбачені кошти обсягом 3 млн грн, а навчальні заклади придбали та отримали деззасобів на понад 2,3 млн грн. При цьому, для придбання медичних масок за рахунок коштів місцевого бюджету передбачені кошти в сумі 745 тис. грн, витратили 25 тис. 600 грн.

Вказано, що у Дніпровському районі Києва на закупівлю засобів індивідуального захисту витратили понад 3,3 млн грн, в тому числі понад 1,9 млн грн на антисептики для рук.

Також зазначається, що у Солом’янському районі отримали засоби індивідуального захисту та деззасоби на близько 1,5 млн грн.

Повідомляється, що у Голосіївському районі на закупівлю ЗІЗ закладам загальної середньої освіти затвердили кошти у розмірі понад 1,8 млн грн.

Також вказано, що у Дарницькому районі для закладів загальної середньої освіти закуплені засоби індивідуального захисту на суму понад 712 тис. грн. з них масок на 272 тис. грн.

Зазначається, що у Святошинському районі заклади загальної середньої освіти отримали ЗІЗ та деззасобів на близько 1,7 млн грн. З них на близько 1,3 млн грн - дезінфікуючих засобів.

Нагадаємо, з 26 жовтня Київ перебуває у “помаранчевій” зоні карантину.

Додамо, МОН направило рекомендації місцевим управлінням освіти щодо проведення канікул з 15 по 30 жовтня цього року.

Для учнів 5-11 класів рекомендується використовувати захисні маски або респіратори під час навчання. Так, одному учню на перший семестр знадобиться щонайменше 154 одноразових маски, при використанні двох масок під час уроків.

Учні 1-4 класів можуть перебувати на території школи без захисної маски.