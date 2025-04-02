Стив Виткофф встретится с уполномоченным путина в Белом доме сегодня - CBS News

Спецпосланник США Стив Виткофф планирует сегодня, 2 апреля, провести встречу в Белом доме с уполномоченным российского диктатора владимира путина по международному сотрудничеству, главой российского фонда прямых инвестиций (рфпи) кириллом дмитриевым. Об этом сообщила репортер CBS News Сара Кук со ссылкой на несколько осведомленных источников, передает УНН.

Стив Виткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным российским переговорщиком кириллом дмитриевым - написала Кук.

Она отметила, что для встречи Минфин США временно снял санкции с дмитриева, чтобы Государственный департамент мог выдать ему необходимую визу для въезда в США.

Дополнение

Ранее CNN сообщал, что дмитриев на этой неделе поедет в Вашингтон, где встретится со специальным представителем американской стороны Стивом Виткоффом. В частности, темой встречи могут стать вопросы двусторонних отношений, в частности экономического сотрудничества и инвестиций, а также поиски путей выхода из кризиса, продолжающегося после российского вторжения в Украину. Кроме того, визит станет первым с момента начала широкомасштабной войны в Украине.

Сам дмитриев ранее прокомментировал возможные переговоры со спецпосланником США Стивом Виткоффом по войне в Украине.