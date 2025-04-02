Стів Віткофф зустрінеться з уповноваженим путіна у Білому домі сьогодні - CBS News

Спецпосланець США Стів Віткофф планує сьогодні, 2 квітня, провести зустріч у Білому домі з уповноваженим російського диктатора володимира путіна з міжнародного співробітництва, главою російського фонду прямих інвестицій (рфпі) кирилом дмитрієвім. Про це повідомила репортерка CBS News Сара Кук з посиланням на кілька обізнаних джерел, передає УНН.

Стів Віткофф зустрінеться сьогодні в Білому домі з високопоставленим російським переговорником кирилом дмитрієвим - написала Кук.

Вона зазначила, що для зустрічі Мінфін США тимчасово зняв санкції з дмитрієва, щоб Державний департамент міг видати йому необхідну візу для в'їзду в США.

Доповнення

Раніше CNN повідомляв, що дмитрієв цього тижня поїде до Вашингтона, де зустрінеться зі спеціальним представником американської сторони Стівом Віткоффом. Зокрема, темою зустрічі можуть стати питання двосторонніх відносин, зокрема економічної співпраці та інвестицій, а також пошуки шляхів виходу з кризи, що триває після російського вторгнення в Україну. Окрім того, візит стане першим з моменту початку широкомасштабної війни в Україні.

Сам дмитрієв раніше прокоментував можливі переговори зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом щодо війни в Україні.