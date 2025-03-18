Стихи малоизвестных поэтов Расстрелянного возрождения появились в подкастах на MEGOGO

К Национальной неделе чтения поэзии, которая в этом году состоится с 17 по 23 марта, стихи малоизвестных поэтов Расстрелянного возрождения в рамках проекта #нечитані_вірші, который реализуется Благотворительным фондом "МХП-Громаді", появились на платформе MEGOGO.

#нечитані_вірші – инициатива Благотворительного фонда "МХП-Громаді", которая воплощается совместно с изданием "Украинская правда". В рамках проекта удалось вернуть голос несправедливо забытых художников и художниц 1930-х годов: Майка Йогансена, Лади Могилянской, Амди Гирайбая, Леонида Чернова и других. Для этого известные писатели, музыканты, актеры, волонтеры (Сергей Жадан, Даша Трегубова, Андрей Исаенко, Тата Кеплер, Севгиль Мусаева) начитали их стихи, а команда проекта оформила аудиозаписи в подкасты. Они доступны на платформах YouTube, Spotify, Apple Podcast, а отныне и на MEGOGO.

Чтобы голос малоизвестных поэтов действительно зазвучал, авторы "Нечитаних віршів" запустили флешмоб в соцсетях. Его суть в том, что пользователи слушают или читают стихотворение одного из поэтов, а затем выкладывают собственную интерпретацию на своих аккаунтах в формате видео, аудио или просто текстом. К флешмобу уже присоединились актриса кино и телеведущая Даша Трегубова; писатель, музыкант, военнослужащий Сергей Жадан; актер Андрей Исаенко; креативный директор кулинарного направления МХП и шеф-повар Алик Мкртчян; блогер и филолог Мария Словолюб, актриса кино и театра Елена Олар; актер театра и кино Сергей Кисиль и десятки других.

"К флешмобу с каждым днем все активнее присоединяются жители общин, в которых наш Фонд работает уже 10 лет: от учеников местных школ до работников библиотек. Также зачитывают стихи и наши работники, благотворительные партнерские организации. Это еще раз демонстрирует: у нас до сих пор еще много страниц неизученной и неосмысленной истории, на принятие и рефлексию которых украинцы имеют большой запрос", – отмечает Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді", который поддержал флешмоб, зачитав стихотворение Олексы Влизько "Последний из могикан".

К Национальной неделе чтения поэзии, чтобы флешмоб зазвучал с новой силой, #нечитані_вірші выложили на еще одном из крупнейших украинских OTT-сервисов – MEGOGO. Там украинцы в разделе "аудио" бесплатно могут послушать стихи и распространить их затем в своих соцсетях. Стихи можно слушать в мобильном приложении MEGOGO, а также в автомобилях с аудиосистемой Apple CarPlay и Android Auto. Такое объединение бизнеса и благотворительных проектов – важный шаг в восстановлении исторической справедливости.

"Мы стремимся, чтобы лучший контент был доступен украинцам – речь идет не только о спорте или кино, но и о нашем культурном наследии. Присоединившись к инициативе #нечитані_вірші, MEGOGO помогает вернуть голос несправедливо забытых поэтов. Это наша общая возможность сделать поэтов Расстрелянного Возрождения ближе к каждому украинцу", – отметили в пресс-службе медиасервиса.

Как присоединиться к флешмобу

Поддержать флешмоб можно любым способом. Для этого:

Нужно перейти на страницу проекта и выбрать стихотворение, которое нравится больше всего. Далее – смонтировать ролик или создать изображение, на которое добавить цитату из стихотворения, выбрать фото поэта/поэтессы, придумать собственный формат. Главное – не забыть добавить к публикации в соцсетях хэштег #нечитані_вірші и тегнуть БФ “МХП-Громаді”, чтобы организаторы смогли распространить сториз или пост дальше в соцсетях. Тегнуть друзей, чтобы передать им эстафету.

И пусть зазвучат с новой силой #нечитані_вірші незабытых поэтов!