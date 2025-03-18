Вірші маловідомих поетів Розстріляного відродження з’явилися в подкастах на MEGOGO

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31254 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 49195 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 53405 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 58776 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 70734 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58106 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56933 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 121987 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82303 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228171 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
66%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23482 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 14036 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20300 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 19076 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 20363 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 90429 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 121995 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228178 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 404849 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397069 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11642 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 19153 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20372 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23551 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75664 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Вірші маловідомих поетів Розстріляного відродження з’явилися в подкастах на MEGOGO

Київ • УНН

 • 81163 перегляди

Долучайтеся до флешмобу, читайте та поширюйте творчість митців.

Вірші маловідомих поетів Розстріляного відродження з’явилися в подкастах на MEGOGO

До Національного тижня читання поезії, який цьогоріч відбудеться з 17 по 23 березня, вірші маловідомих поетів Розстріляного відродження в межах проєкту #нечитані_вірші, який реалізується Благодійним фондом "МХП-Громаді", з’явилися на платформі MEGOGO. 

#нечитані_вірші – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", яка втілюється спільно з виданням "Українська правда". У межах проєкту вдалося повернути голос несправедливо забутих митців та мисткинь 1930-х років: Майка Йогансена, Ладі Могилянської, Амді Гірайбая, Леоніда Чернова та інших. Для цього відомі письменники, музиканти, актори, волонтери (Сергій Жадан, Даша Трегубова, Андрій Ісаєнко, Тата Кеплер, Севгіль Мусаєва) начитали їхні вірші, а команда проєкту оформила аудіозаписи в подкасти. Вони доступні на платформах YouTube, Spotify, Apple Podcast, а відтепер і на MEGOGO .

Щоб голос маловідомих поетів справді зазвучав, автори "Нечитаних віршів" запустили флешмоб у соцмережах. Його суть у тому, що користувачі слухають або читають вірш одного з поетів, а потім викладають власну інтерпретацію на своїх акаунтах у форматі відео, аудіо чи просто текстом. До флешмобу вже долучилися акторка кіно та телеведуча Даша Трегубова; письменник, музикант, військовослужбовець Сергій Жадан; актор Андрій Ісаєнко; креативний директор кулінарного напряму МХП та шеф-кухар Алік Мкртчян; блогерка та філологиня Марія Словолюб, акторка кіно та театру Олена Олар; актор театру та кіно Сергій Кисіль та десятки інших.

"До флешмобу з кожним днем усе активніше доєднуються мешканці громад, в яких наш Фонд працює вже 10 років: від учнів місцевих шкіл до працівників бібліотек. Також зачитують вірші й наші працівники, благодійні партнерські організації. Це вкотре демонструє: у нас досі ще багато сторінок невивченої й неосмисленої історії, на прийняття та рефлексію яких українці мають великий запит", – наголошує Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді", який підтримав флешмоб, зачитавши вірш Олекси Влизька "Останній з могікан". 

До Національного тижня читання поезії, аби флешмоб зазвучав з новою силою, #нечитані_вірші виклали на ще одному із найбільших українських OTT-сервісів  – MEGOGO. Там українці в розділі "аудіо" безплатно можуть послухати вірші й поширити їх потім у своїх соцмережах. Вірші можна слухати у мобільному застосунку MEGOGO, а також  в автомобілях із аудіосистемою Apple CarPlay та Android Auto. Таке об’єднання бізнесу й благодійних проєктів – важливий крок у відновленні історичної справедливості. 

"Ми прагнемо, щоб найкращий контент був доступний українцям – йдеться не лише про спорт чи кіно, а й про нашу культурну спадщину. Долучившись до ініціативи #нечитані_вірші, MEGOGO допомагає повернути голос несправедливо забутих поетів. Це наша спільна можливість зробити поетів Розстріляного Відродження ближчими до кожного українця", – зазначили у пресслужбі медіасервісу. 

Як долучитися до флешмобу

Підтримати флешмоб можна у будь-який спосіб. Для цього:

  1. Потрібно перейти на сторінку проєкту та обрати вірш, який подобається найбільше.
    1. Далі – змонтувати ролик чи створити зображення, на яке додати цитату із вірша, обрати фото поета/поетеси, вигадати власний формат. Головне – не забути додати до публікації у соцмережах хештег #нечитані_вірші й тегнути БФ “МХП-Громаді”, аби організатори змогли поширити сторіз чи пост далі в соцмережах. 
      1. Тегнути друзів, щоб передати їм естафету.

        І нехай зазвучать з новою силою #нечитані_вірші незабутих поетів!

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

        Новини Бізнесу
        Spotify
        Україна
        Apple Inc.
        YouTube
        Brent
        $65.78
        Bitcoin
        $83,052.70
        S&P 500
        $5,330.87
        Tesla
        $262.04
        Газ TTF
        $33.67
        Золото
        $3,094.31
        Ethereum
        $1,671.19