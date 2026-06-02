Стерильные захоронения жертв Эболы вызвали протесты и нападения на клиники в Конго

$44.2751.55
ukenru
16:47 • 10547 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 21609 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 20395 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 54349 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 42367 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 44363 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 61084 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 95286 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 70308 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 146184 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
58%
752мм
Популярные новости
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 12685 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 20894 просмотра
Многодетная мать на Закарпатье снимала порно с 13-летней дочерью, её отправили под стражуPhoto1 июня, 14:20 • 4220 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 16748 просмотра
путин в кремле собрал совещание из-за "удара по Старобельску" и снова пригрозил Украине "неотвратимым" наказанием18:45 • 4992 просмотра
публикации
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 16839 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 20989 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 54352 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 59823 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 74689 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Ливан
Израиль
Реклама
УНН Lite
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 12769 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 54102 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 49774 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 69521 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 83497 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Truth Social
The New York Times

Стерильные захоронения жертв Эболы вызвали протесты и нападения на клиники в Конго

Киев • УНН

 • 614 просмотра

В Конго из-за запрета традиционных обрядов захоронения жертв Эболы начались нападения на клиники. Родственники умерших протестуют против стерильных процедур.

Стерильные захоронения жертв Эболы вызвали протесты и нападения на клиники в Конго

В Демократической Республике Конго специальные правила захоронения жертв Эболы вызвали волну недовольства среди местного населения. Родственники умерших протестуют против запрета традиционных похоронных обрядов, а в отдельных случаях даже поджигали медицинские учреждения. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Для предотвращения распространения вируса специальные бригады в защитных костюмах забирают тела умерших, проводят дезинфекцию и осуществляют захоронение по строгим санитарным протоколам. Такие меры существенно отличаются от традиционных похорон, во время которых родственники самостоятельно моют, одевают и провожают умерших.

На фоне вспышки Эболы в Конго эксперты предупреждают о связи с мясом диких животных30.05.26, 21:18 • 5406 просмотров

По словам директора гуманитарной организации Oxfam в Конго Маненджи Мангунду, привычные обряды представляют серьезную опасность во время вспышки Эболы, так как вирус передается через контакт с биологическими жидкостями инфицированных и умерших людей.

Нападения на медицинские центры осложняют борьбу со вспышкой

Медики и гуманитарные работники сообщают, что вынуждены бороться не только с болезнью, но и с недоверием населения. В некоторых районах родственники пытались забрать тела из изоляционных центров, а отдельные клиники для больных Эболой подверглись нападениям и поджогам.

В международных гуманитарных организациях подчеркивают, что для сдерживания вспышки необходимо активное сотрудничество местных общин. Специалисты также предлагают привлечь антропологов и экспертов по культурным вопросам, чтобы адаптировать меры безопасности к местным традициям и уменьшить напряжение среди населения.

В Конго разгневанная толпа сожгла центр лечения Эболы22.05.26, 13:00 • 4250 просмотров

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
Эбола
Столкновения
Демократическая Республика Конго