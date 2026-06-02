Стерильные захоронения жертв Эболы вызвали протесты и нападения на клиники в Конго

В Демократической Республике Конго специальные правила захоронения жертв Эболы вызвали волну недовольства среди местного населения. Родственники умерших протестуют против запрета традиционных похоронных обрядов, а в отдельных случаях даже поджигали медицинские учреждения. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Для предотвращения распространения вируса специальные бригады в защитных костюмах забирают тела умерших, проводят дезинфекцию и осуществляют захоронение по строгим санитарным протоколам. Такие меры существенно отличаются от традиционных похорон, во время которых родственники самостоятельно моют, одевают и провожают умерших.

По словам директора гуманитарной организации Oxfam в Конго Маненджи Мангунду, привычные обряды представляют серьезную опасность во время вспышки Эболы, так как вирус передается через контакт с биологическими жидкостями инфицированных и умерших людей.

Нападения на медицинские центры осложняют борьбу со вспышкой

Медики и гуманитарные работники сообщают, что вынуждены бороться не только с болезнью, но и с недоверием населения. В некоторых районах родственники пытались забрать тела из изоляционных центров, а отдельные клиники для больных Эболой подверглись нападениям и поджогам.

В международных гуманитарных организациях подчеркивают, что для сдерживания вспышки необходимо активное сотрудничество местных общин. Специалисты также предлагают привлечь антропологов и экспертов по культурным вопросам, чтобы адаптировать меры безопасности к местным традициям и уменьшить напряжение среди населения.

