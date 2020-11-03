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Степанов объяснил алгоритм тестирования на COVID-19 для людей, проживающих в селах

Степанов объяснил алгоритм тестирования на COVID-19 для людей, проживающих в селах

Киев  •  УНН

 • 23858 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Если вы почувствовали признаки коронавирусной болезни COVID-19, никуда не нужно ехать, ведь вы можете инфицировать окружающих людей. Пациент с признаками острой респираторной инфекции, который живет в селе, должен позвонить своему семейному врачу. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"К нам поступает много обращений в социальных сетях по алгоритму тестирования людей, проживающих в селах. Это важный вопрос, поскольку всего населения нашей страны сельских жителей около 30% и не все имеют доступ к качественной медпомощи", - сказал Степанов.

Министр привел пример одного из обращений в социальных сетях, о том, как сдать ПЦР-тест, если человек проживает в селе и к ближайшей амбулатории 3 км. Можно ли ехать маршруткой или попуткой?

"Во-первых, и самое главное: если вы почувствовали признаки простуды - никуда не надо ехать. Не надо этого делать, ведь вы можете инфицировать окружающих людей. Пациент с признаками острой респираторной инфекции и проживающий в селе должен позвонить своему семейному врачу. Если есть симптомы тяжелого течения острого респираторного заболевания, температура тела выше, чем 38 и хотя бы один из следующих симптомов: кашель, затрудненное дыхание, боль в грудной клетке, одышка в покое, цианоз, нарушение сознания, признаки дыхательной недостаточности и другие признаки, которые свидетельствуют о критическом состояние пациента", - рассказал Степанов.

По его словам, врач сразу вызывает мобильную бригаду, она должна сделать ПЦР-тест, взять подходящий образец для ПЦР исследования, или врач принимает решение о вызове скорой экстренной медицинской помощи.

"Поэтому сразу звоните своему семейному врачу. Затем, если имеются показания - происходит госпитализация в определенные учреждения здравоохранения. Или лечение по месту нахождения пациента, то есть в амбулаторных условиях в зависимости от состояния течения болезни", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что важно не заниматься самолечением.

"Не нужно брать последние деньги и бежать в аптеку и покупать дорогостоящие лекарства, не надо искать в интернете как лечить COVID-19 - это дело специалистов, семейного врача", - отметил Степанов.

Напомним, Степанов заявил, что Минздрав начал работу контакт-центра по противодействию COVID-19.

Как сообщалось, в Украине на 8:30 3 ноября зафиксировано уже 411 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в почти 9 тысяч.

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