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Степанов пояснив алгоритм тестування на COVID-19 для людей, які проживають у селах

Степанов пояснив алгоритм тестування на COVID-19 для людей, які проживають у селах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Якщо ви відчули ознаки коронавірусної хвороби COVID-19, нікуди не потрібно їхати, адже ви можете інфікувати оточуючих людей. Пацієнт з ознаками гострої респіраторної інфекції, який мешкає у селі, повинен зателефонувати своєму сімейному лікарю. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"До нас надходить багато звернень у соціальних мережах щодо алгоритму тестування людей, які проживають у селах. Це важливе питання, оскільки з усього населення нашої країни сільських жителів близько 30% і не всі мають доступ до якісної медичної допомоги", - сказав Степанов.

Міністр навів приклад одного зі звернень у соціальних мережах, про те, як здати ПЛР-тест, якщо людина проживає у селі і до найближчої амбулаторії 3 км. Чи можна їхати маршруткою чи попуткою?

"По-перше, і найголовніше: якщо ви відчули ознаки застуди - нікуди не треба їхати. Не треба цього робити, адже ви можете інфікувати оточуючих людей. Пацієнт з ознаками гострої респіраторної інфекції і який мешкає у селі повинен зателефонувати своєму сімейному лікарю. Якщо є симптоми тяжкого перебігу гострого респіраторного захворювання, температура тіла вища ніж 38 та хоча б один з наступних симптомів: кашель, утруднене дихання, біль у грудній клітці, задишка у спокій, ціаноз, порушення свідомості, ознаки дихальної недостатності та інші ознаки, які свідчать про критичний стан пацієнта", - розповів Степанов.

За його словами, лікар відразу викликає мобільну бригаду, вона повинна зробити ПЛР-тест, взяти відповідний зразок для ПЛР дослідження, або лікар приймає рішення про викликання швидкої екстреної медичної допомоги.

"Тому одразу телефонуйте своєму сімейному лікарю. Потім, якщо наявні покази - відбувається госпіталізація у визначені заклади охорони здоров'я. Або лікування за місцем перебування пацієнта, тобто в амбулаторних умовах у залежності від стану перебігу хвороби", - сказав Степанов.

Міністр наголосив, що важливо не займатися самолікуванням.

"Не потрібно брати останні кошти й бігти в аптеку та купувати дороговартісні ліки, не треба шукати в інтернеті як лікувати COVID-19 – це справа спеціалістів, сімейного лікаря", - зауважив Степанов.

Нагадаємо, Степанов заявив, що МОЗ розпочало роботу контакт-центру із протидії COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні на 8:30 3 листопада зафіксовано вже 411 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - новий антирекорд у майже 9 тисяч.

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