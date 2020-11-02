МОЗ розпочало роботу контакт-центру із протидії COVID-19

"Сьогодні… Почав роботу Всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров’я з протидії коронавірусної хвороби. Тепер кожен громадянин України, у якого виникають питання стосовно COVID-19, може зателефонувати, незалежно від того, де цей громадянин знаходиться на території нашої країни, і отримати відповідну інформацію. Номер, звичайно, безкоштовний", - сказав Степанов.

Він зазначив, що у МОЗ зробили достатньо великий кол-центр, там буде працювати 150 операторів.

"Він буде працювати цілодобово, і всі питання, які виникають у вас, шановні громадяни, стосовно “ковіду”, будь ласка, телефонуйте. Алгоритм дії наступний: якщо оператору необхідно уточнити інформацію, а ви розумієте, що такого буде дуже багато, наприклад, ви зателефонували з якогось там невеликого міста у Хмельницькій області, і вас турбує питання, що ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю. Або ви не можете отримати направлення на здачу аналізів, або комп’ютерну томографію. Або у вас виникли питання з ПЛР-тестування. Зрозуміло, що для того, щоб з’ясувати і надати вам вичерпну відповідь, оператору потрібно буде зв’язатися з відповідним містом, з відповідним сімейним лікарем, і потім надати вам цю інформацію”, - додав міністр.

За його словами, все це буде реєструватися в CRM-системі, яка автоматично буде надсилати його на розгляд у регіони.

"Потім, після отримання відповіді, оператор обов’язково вам повинен зателефонувати… У зв’язку з чим ми взагалі вирішили зробити такий великий кол-центр. Тому що ми бачимо, що дуже сильно збоять гарячі лінії, які розташовані у регіонах. Це стосується практично всіх без виключення регіонів. І саме тому було прийняте рішення зробити такий великий єдиний на всю країну контакт-центр", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 402 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 754.