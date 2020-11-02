МОЗ розпочало роботу контакт-центру із протидії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні розпочав роботу Всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров’я з протидії коронавірусної хвороби COVID-19, у якому можна отримати інформацію, якщо пацієнт не може зв'язатися зі своїм сімейним лікарем чи отримати направлення на аналізи. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні… Почав роботу Всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров’я з протидії коронавірусної хвороби. Тепер кожен громадянин України, у якого виникають питання стосовно COVID-19, може зателефонувати, незалежно від того, де цей громадянин знаходиться на території нашої країни, і отримати відповідну інформацію. Номер, звичайно, безкоштовний", - сказав Степанов.
Він зазначив, що у МОЗ зробили достатньо великий кол-центр, там буде працювати 150 операторів.
"Він буде працювати цілодобово, і всі питання, які виникають у вас, шановні громадяни, стосовно “ковіду”, будь ласка, телефонуйте. Алгоритм дії наступний: якщо оператору необхідно уточнити інформацію, а ви розумієте, що такого буде дуже багато, наприклад, ви зателефонували з якогось там невеликого міста у Хмельницькій області, і вас турбує питання, що ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю. Або ви не можете отримати направлення на здачу аналізів, або комп’ютерну томографію. Або у вас виникли питання з ПЛР-тестування. Зрозуміло, що для того, щоб з’ясувати і надати вам вичерпну відповідь, оператору потрібно буде зв’язатися з відповідним містом, з відповідним сімейним лікарем, і потім надати вам цю інформацію”, - додав міністр.
За його словами, все це буде реєструватися в CRM-системі, яка автоматично буде надсилати його на розгляд у регіони.
"Потім, після отримання відповіді, оператор обов’язково вам повинен зателефонувати… У зв’язку з чим ми взагалі вирішили зробити такий великий кол-центр. Тому що ми бачимо, що дуже сильно збоять гарячі лінії, які розташовані у регіонах. Це стосується практично всіх без виключення регіонів. І саме тому було прийняте рішення зробити такий великий єдиний на всю країну контакт-центр", - сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні вже 402 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 754.