Минздрав начал работу контакт-центра по противодействию COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня начал работу Всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусной болезни COVID-19, в котором можно получить информацию, если пациент не может связаться со своим семейным врачом или получить направление на анализы. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Сегодня... Начал работу Всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусной болезни. Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно COVID-19, может позвонить, независимо от того, где этот гражданин находится на территории нашей страны, и получить соответствующую информацию. Номер, конечно, бесплатный", - сказал Степанов.
Он отметил, что в Минздраве сделали достаточно большой колл-центр, там будет работать 150 операторов.
"Он будет работать круглосуточно, и все вопросы, которые возникают у вас, уважаемые граждане, в отношении "ковида", пожалуйста, звоните. Алгоритм действия следующий: если оператору необходимо уточнить информацию, а вы понимаете, что такого будет очень много, например, вы позвонили из какого-то небольшого города в Хмельницкой области, и вас беспокоит вопрос, что вы не можете дозвониться своему семейному врачу. Или вы не можете получить направление на сдачу анализов, или компьютерную томографию. Или у вас возникли вопросы по ПЦР-тестированию. Понятно, что для того, чтобы выяснить и предоставить вам исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, с соответствующим семейным врачом, и затем предоставить вам эту информацию", - добавил министр.
По его словам, все это будет регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять его на рассмотрение в регионы.
"Затем, после получения ответа, оператор обязательно вам должен позвонить... В связи с чем мы вообще решили сделать такой большой колл-центр. Потому что мы видим, что очень сильно сбоят горячие линии, которые расположены в регионах. Это касается практически всех без исключения регионов. И именно поэтому было принято решение сделать такой большой единственный на всю страну контакт-центр", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине уже 402 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6754.