Минздрав начал работу контакт-центра по противодействию COVID-19

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня начал работу Всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусной болезни COVID-19, в котором можно получить информацию, если пациент не может связаться со своим семейным врачом или получить направление на анализы. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.