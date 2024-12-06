Стефанишина поддержала законопроект об усилении ответственности за распространение данных из е-реестров

Министр юстиции Ольга Стефанишина комментируя законопроект об усилении ответственности за распространение данных из е-реестров, что, как заявляют медийщики, ставит под угрозу свободу слова, выразила надежду, что удастся найти необходимый баланс и все же обеспечить усиление ответственности за доступ к реестрам. Об этом она сказала во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН.

Стефанишина попросили прокомментировать возмущение и неприятие журналистов относительно законопроекта №10242, который предусматривает ответственность за публикацию данных из реестров.

Действительно, вопрос сложный, возможно, он был недостаточно прокоммунирован, есть определенная конспирология. Если читать непосредственно законопроект, из него нельзя увидеть каких-то таких рисков, которые были публично прокоммунированы. Но я надеюсь, что нам удастся найти необходимый баланс и все же обеспечить усиление ответственности за доступ к реестрам - заявила Стефанишина.

Стефанишина утверждает, что период полномасштабной войны и после ее окончания требует более сильной ответственности и более серьезного отношения к безопасности данных.

"Я это говорю как министр юстиции и в первую очередь как человек, который непосредственно рассматривает жалобы граждан на неправомерную работу и вмешательство в реестры. Это сотни обращений, и поверьте, мне очень трудно, даже любым коллегиям, или министру юстиции, утверждающему приказы, урегулировать каждый из вопросов. А несанкционированных доступов много, до начала полномасштабной войны мы достаточно широко с участием депутатов открыли рынок для регистраторов. Но полномасштабная война и сейчас, и после войны требует более сильной ответственности и более такого серьезного отношения к безопасности данных", - сказала Стефанишина.

Стефанишина подчеркнула, что должен быть найден баланс.

"Должно быть восприятие в обществе, должна быть дополнительная коммуникация. Насколько мне известно, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности все же пересмотрел оригинальную редакцию закона и, возможно, еще до второго повторного чтения удастся найти какие - то решения", - сказала Стефанишина.

Контекст

Верховная Рада не смогла принять во втором чтении законопроект, который предусматривал бы наказание в виде 8 лет за решеткой за слив информации из госреестров наказания.

Указанный законопроект был зарегистрирован еще в ноябре прошлого года. В январе 2024 года он был принят за основу. В июле этого года Рада пыталась принять его во втором чтении, однако не хватило голосов и он был отправлен на повторное второе чтение.

27 ноября профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности подготовил законопроект к повторному второму чтению и рекомендовал парламенту принять его во повторном втором чтении и в целом как закон, в редакции, предложенной комитетом, с необходимыми технико-юридическими правками.

Медиарух заявил, что по сути, законопроект предлагает ужесточение уголовной ответственности за "несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации" из различных реестров. И авторы законопроекта в пояснительной записке пишут, что эту ответственность надо усилить именно учитывая военное положение. Но правозащитники, антикоррупционные активисты, медийные организации и журналистики считают, что законопроект создает угрозы для борьбы с коррупцией и свободы слова.