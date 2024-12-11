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Стефанишина о будущем председательстве Польши в Совете ЕС: нет никакой конкретики по евроинтеграции Украины

Стефанишина о будущем председательстве Польши в Совете ЕС: нет никакой конкретики по евроинтеграции Украины

Киев  •  УНН

 • 6423 просмотра

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Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Польша не предоставила конкретики относительно евроинтеграции Украины во время своего будущего председательства в Совете ЕС. Польское руководство планирует сосредоточиться на вопросах безопасности.

Киев пока не услышал никакой конкретики по евроинтеграции Украины от Польши, которая будет с января  председательствовать в Совете ЕС. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина журналистам в Брюсселе, передает УНН.

Стефанишину попросили прокомментировать ожидания евроинтеграции Украины, в контексте председательства Польши с января 2025 года в Совете ЕС. Речь идет, в частности, о предстоящем открытии переговорных кластеров в ближайшие полгода председательства Польши.

"По дороге в Брюссель, у меня была встреча с польским министром иностранных дел (Польши Радославом Сикорским – ред.), министром европейских дел (Польши Адамом Шлапкой – ред.) В основном польское председательство позлагается на работу Европейской Комиссии, поэтому я имею как минимум шесть различных встреч в Европейской комиссии с людьми, так или иначе отвечающими за открытие переговорных кластеров", - сказала Стефанишина.

Поэтому она отметила, что Украина будет ориентироваться на Европейскую Комиссию.

"Пока, я услышала лишь, что польское председательство будет ориентироваться на вопросы безопасности, конкретики никакой не имею по результатам этого разговора", - заявила Стефанишина.

Дополнение

Как пишет Польское радио, глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что приоритетом Польши во время председательства в Совете Европейского Союза будет безопасность.

Президентство Польши в ЕС начнется 1 января 2025 года. Председатель польского Совета министров Дональд Туск отметил, что вопрос безопасности связан с фундаментальными целями и задачами Европейского Союза. 

Стефанишина озвучила прогнозируемые сроки вступления Украины в ЕС25 июн. 2024, 17:32 • 21117 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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