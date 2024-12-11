Стефанишина о будущем председательстве Польши в Совете ЕС: нет никакой конкретики по евроинтеграции Украины
Киев • УНН
Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Польша не предоставила конкретики относительно евроинтеграции Украины во время своего будущего председательства в Совете ЕС. Польское руководство планирует сосредоточиться на вопросах безопасности.
Киев пока не услышал никакой конкретики по евроинтеграции Украины от Польши, которая будет с января председательствовать в Совете ЕС. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина журналистам в Брюсселе, передает УНН.
Стефанишину попросили прокомментировать ожидания евроинтеграции Украины, в контексте председательства Польши с января 2025 года в Совете ЕС. Речь идет, в частности, о предстоящем открытии переговорных кластеров в ближайшие полгода председательства Польши.
"По дороге в Брюссель, у меня была встреча с польским министром иностранных дел (Польши Радославом Сикорским – ред.), министром европейских дел (Польши Адамом Шлапкой – ред.) В основном польское председательство позлагается на работу Европейской Комиссии, поэтому я имею как минимум шесть различных встреч в Европейской комиссии с людьми, так или иначе отвечающими за открытие переговорных кластеров", - сказала Стефанишина.
Поэтому она отметила, что Украина будет ориентироваться на Европейскую Комиссию.
"Пока, я услышала лишь, что польское председательство будет ориентироваться на вопросы безопасности, конкретики никакой не имею по результатам этого разговора", - заявила Стефанишина.
Дополнение
Как пишет Польское радио, глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что приоритетом Польши во время председательства в Совете Европейского Союза будет безопасность.
Президентство Польши в ЕС начнется 1 января 2025 года. Председатель польского Совета министров Дональд Туск отметил, что вопрос безопасности связан с фундаментальными целями и задачами Европейского Союза.
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