Стефанчук собрал совещание с главами фракций
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сразу после открытия пленарного заседания парламента в среду собрал совещание с представителями депутатских фракций и групп, передает корреспондент УНН.
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"Прошу руководителей фракций и групп перед тем, как мы начнем сегодняшнее заседание, на 15 минут собраться у меня, потому что надо обсудить один вопрос", - сказал Стефанчук.
Темы обсуждения заместитель председателя ВР не озвучил.
Напомним
Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду, 19 мая, рассмотрит ряд законодательных инициатив, в частности относительно налогообложения азартных игр и десоветизации законодательства.
На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, экономики, здравоохранения.
На четверг, 20 мая, запланировано внеочередное заседание ВР, на котором могут назначить новых руководителей ведомств.