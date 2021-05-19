Рада визначиться з оподаткуванням азартних ігор, дерадянізацією законодавства та ТСК по "вагнерівцях"

Деталі

Так, проектом закону № 2713 пропонується встановити порядок та ставки оподаткування діяльності з організації та проведення азартних ігор. Зокрема, для доходу, отриманого від букмекерської діяльності, діяльності з організації та проведення азартних ігор в казино, онлайн казино, діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів — ставка 10%; діяльності з організації та проведення лотерей — 10% від доходу. Поряд з цим, виграші в азартні ігри звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військового збору.

Нардепи також розглянуть законопроект № 4284, що передбачає скасування дії понад 1200 нормативно-правових актів радянського періоду.

Також на порядку денному — проекти постанов щодо утворення ТСК:



Щодо розслідування фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами “приватної військової компанії Вагнера” та нанесення шкоди національним інтересам України (№ 4105);



Щодо розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України (№ 5243).



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Інші питання

Першими на порядку денному стоять два проекти постанов, та по 11 альтернативних до них, щодо скасування рішення ВР про ухвалення у другому читанні та в цілому проекту закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост” (№ 4535) та проекту закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№ 2194).

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Законопроекти, які планують розглянути у першому читанні:



щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків;



щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості;



про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами;



про Службу військового капеланства.



Законопроекти, які планують розглянути у другому читанні:



щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном;



щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права;



щодо ввезення пестицидів на митну територію України;



Нагадаємо

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки та охорони здоров’я.

На четвер, 20 травня, заплановане позачергове засідання ВР для призначення нових очільників відомств.