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"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
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"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

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Рада визначиться з оподаткуванням азартних ігор, дерадянізацією законодавства та ТСК по "вагнерівцях"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у середу, 19 травня, розгляне низку законодавчих ініціатив, зокрема щодо оподаткування азартних ігор та дерадянізації законодавства. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний ВР.

Рада визначиться з оподаткуванням азартних ігор, дерадянізацією законодавства та ТСК по "вагнерівцях"

Деталі

Так, проектом закону № 2713 пропонується встановити порядок та ставки оподаткування діяльності з організації та проведення азартних ігор. Зокрема, для доходу, отриманого від букмекерської діяльності, діяльності з організації та проведення азартних ігор в казино, онлайн казино, діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів — ставка 10%; діяльності з організації та проведення лотерей — 10% від доходу. Поряд з цим, виграші в азартні ігри звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військового збору.

Нардепи також розглянуть законопроект № 4284, що передбачає скасування дії понад 1200 нормативно-правових актів радянського періоду.

Також на порядку денному — проекти постанов щодо утворення ТСК:

  • Щодо розслідування фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами “приватної військової компанії Вагнера” та нанесення шкоди національним інтересам України (№ 4105);
  • Щодо розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України (№ 5243).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Вагнергейт”: дата виходу фільму буде відома лише після закінчення розслідувань “справи вагнерівців”

Інші питання

Першими на порядку денному стоять два проекти постанов, та по 11 альтернативних до них, щодо скасування рішення ВР про ухвалення у другому читанні та в цілому проекту закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост” (№ 4535) та проекту закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№ 2194).

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Законопроекти, які планують розглянути у першому читанні:

  • щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків;
  • щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості;
  • про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами;
  • про Службу військового капеланства.

Законопроекти, які планують розглянути у другому читанні:

  • щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном;
  • щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права;
  • щодо ввезення пестицидів на митну територію України;

Нагадаємо

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки та охорони здоров’я.

На четвер, 20 травня, заплановане позачергове засідання ВР для призначення нових очільників відомств.

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