Нардепи підтримали відставку Петрашка

Цитата:

"Основним досягненням міністерства була стабілізація економіки в умовах коронакризи", - зазначив Петрашко, виступаючи у ВР.

З його слів, кризу наша даержава пройшла набагато краще, аніж країни-сусіди – вперше в історії. З невдач на посаді, Петрашко вказав на недостатню підтримку національного виробника.

Деталі

Як повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, члени комітету на засіданні 18 травня не підтримали рішення про звільнення міністра з посади та рекомендували Раді визначитись шляхом голосування з зазначеного питання.

Що було раніше

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій минулого тижня написали заяви на звільнення за власним бажанням. Про причини такого рішення міністри не повідомляли.

Пізніше голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія повідомив, що голова ДПС України Олексій Любченко та глава Укравтодору Олександр Кубраков погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.



Фракція “Слуга народу” на засіданні у понеділок, 17 травня, схвалила звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка.



Довідково

Верховна Рада України 17 березня 2020 року призначила Ігоря Петрашка Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Раніше відомство очолював Тимофій Милованов.