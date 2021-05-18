Нардепы поддержали отставку Петрашко

Цитата:

"Основным достижением министерства была стабилизация экономики в условиях коронакризиса", - отметил Петрашко, выступая в ВР.

По его словам, кризис наша даержава прошла гораздо лучше, чем страны-соседи - впервые в истории. Из неудач в должности, Петрашко отметил недостаточную поддержку национального производителя.

Детали

Как сообщила заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, члены комитета на заседании 18 мая не поддержали решение об увольнении министра с должности и рекомендовали Раде определиться путем голосования по данному вопросу.

Что было раньше

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий на прошлой неделе написали заявления на увольнение по собственному желанию. О причинах такого решения министры не сообщали.

Позже глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что глава ГНС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.



Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник, 17 мая, одобрила увольнение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.



Справка

Верховная Рада Украины 17 марта 2020 года назначила Игоря Петрашко Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Ранее ведомство возглавлял Тимофей Милованов.