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Нардепы поддержали отставку Петрашко

Киев • УНН

 • 20065 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном пленарном заседании во вторник проголосовала за увольнение Игоря Петрашко с должности Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Нардепы поддержали отставку Петрашко

Цитата:

"Основным достижением министерства была стабилизация экономики в условиях коронакризиса", - отметил Петрашко, выступая в ВР.

По его словам, кризис наша даержава прошла гораздо лучше, чем страны-соседи - впервые в истории. Из неудач в должности, Петрашко отметил недостаточную поддержку национального производителя.

Детали

Как сообщила заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, члены комитета на заседании 18 мая не поддержали решение об увольнении министра с должности и рекомендовали Раде определиться путем голосования по данному вопросу.

Что было раньше

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий на прошлой неделе написали заявления на увольнение по собственному желанию. О причинах такого решения министры не сообщали.

Позже глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что глава ГНС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник, 17 мая, одобрила увольнение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Справка

Верховная Рада Украины 17 марта 2020 года назначила Игоря Петрашко Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Ранее ведомство возглавлял Тимофей Милованов.

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