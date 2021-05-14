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The Guardian

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Кубраков та Любченко погодилися очолити міністерства – Арахамія

Київ • УНН

 • 18418 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Голова ДПС України Олексій Любченко та глава Укравтодору Олександр Кубраков погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія. Про це заявив голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія в ефірі програми “Свобода слова” з Савіком Шустером, передає кореспондент УНН.

Кубраков та Любченко погодилися очолити міністерства – Арахамія

Деталі

Так, Арахамія підтвердив, що Кубраков та Любченко дали свою особисту згоду стати міністрами.

Додамо, що замість Ігоря Петрашка на посаду міністра економіки розглядатимуть голову ДПС України Олексія Любченка, на посаду міністра інфраструктури замість Владислава Криклія — главу Укравтодору Олександра Кубракова.

Що було до цього

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням.

Окрім того, речниця голови ВРУ Дмитра Разумкова — Ольга Туній повідомила, що до Верховної Ради України надійшло подання Прем’єр-міністра України про відставку Міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що заяв про відставку не писав, а також прокоментував інформацію про те, чи народні депутати на засіданні фракції “Слуга народу” будуть обговорювати це питання.

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