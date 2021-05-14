Кубраков и Любченко согласились возглавить министерства - Арахамия

Детали

Так, Арахамия подтвердил, что Кубраков и Любченко дали свое личное согласие стать министрами.

Добавим, что вместо Игоря Петрашко на должность министра экономики рассматривать главу ГНС Украины Алексея Любченко, на должность министра инфраструктуры вместо Владислава Криклия — глава Укравтодора Александра Кубракова.

Что было до этого

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Кроме того, пресс-секретарь председателя ВРУ Дмитрия Разумкова — Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду Украины поступило представление Премьер-министра Украины об отставке Министра здравоохранения Максима Степанова.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заявлений об отставке не писал, а также прокомментировал информацию о том, народные депутаты на заседании фракции “Слуга народа” будут обсуждать этот вопрос.