Степанов: заяв про відставку не писав, з задоволенням відповім на всі питання на засіданні фракції "Слуга народу"

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"Я сам звертався до фракції "Слуга народу": з задоволенням поспілкуюся, відповім на всі запитання, які в вас є, тому що ви повинні знати відповіді – це мій прямий обов’язок. Готовий почути конкретизовані претензії, а не мантри під назвою "провал", за чим нічого не стоїть. Абсолютно конкретні зауваження, якщо вони є. Все решта — це суто політичні речі", - зазначив Степанов.

Деталі

Міністр Степанов також пояснив, у якому випадку він, як очільник МОЗ може піти у відставку.

"На табло Верховної Ради за постанову про відставку повинно загорітися 226 голосів. Будь-якого міністра призначає Парламент, відправляється у відставку Парламентом, є певна процедура, яким чином це відбувається. Зрозуміло, що немає ніяких вічних посад, і людина, яка приходить, знає, що колись піде з цієї посади. І коли я ще рік тому давав свою згоду очолити в такий надскладний період МОЗ, коли ніхто навіть теоретично не розумів, як боротися з COVID-19, я знав, що це ж не пожиттєва історія", - підкреслив глава МОЗ.

Доповнення

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов розповів, що вартість однієї дози вакцини від COVID-19 в середньому для України складає 7,52 долара. Така вартість виходить в середньому за одну дозу вакцини з вже законтрактованих МОЗ 32 мільйонів: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз NovaVax, 2 млн доз - AstraZeneca/CoviShield.

Ця ціна в кілька разів нижча за вартість однієї дози вакцини в багатьох європейських країнах. Наприклад, Ізраїль платив 23,5 долари за дозу Pfizer/BioNTech та Moderna. Референтні показники цін для різних вакцин і країн можуть кардинально відрізнятись.

Так, у первинних угодах з урядом США вакцина Pfizer/BioNTech коштує 19,5 долара за дозу у порівнянні з 15 доларами за Moderna, 16 доларами за Novavax, 10 доларами за Johnson & Johnson та 4 доларами за AstraZeneca.

А всього ж до кінця року Україна вже отримає 42 млн доз вакцин: окрім законтрактованих 32 млн доз вакцин за 7,52 долара, окремо законтрактовано 1,9 млн доз вакцини CoronaVac та ще 8 млн доз вакцин очікується в рамках міжнародної ініціативи COVAX.