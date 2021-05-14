Степанов: заяв про відставку не писав, з задоволенням відповім на всі питання на засіданні фракції "Слуга народу"

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 21562 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 71442 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 155549 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 189860 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 170477 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 164827 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 113264 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88818 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 221067 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89753 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 45312 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 58008 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 67075 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 83834 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 22908 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 188568 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 221109 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 311597 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 475393 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 458492 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 24321 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 44046 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 48689 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 48536 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 48938 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Степанов: заяв про відставку не писав, з задоволенням відповім на всі питання на засіданні фракції "Слуга народу"

Київ • УНН

 • 16292 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі телеканалу Україна 24 заявив, що заяв про відставку не писав, а також прокоментував інформацію про те, чи народні депутати на засіданні фракції "Слуга народу" будуть обговорювати це питання. Про це повідомляє УНН.

Степанов: заяв про відставку не писав, з задоволенням відповім на всі питання на засіданні фракції "Слуга народу"

Цитата:

"Я сам звертався до фракції "Слуга народу": з задоволенням поспілкуюся, відповім на всі запитання, які в вас є, тому що ви повинні знати відповіді – це мій прямий обов’язок. Готовий почути конкретизовані претензії, а не мантри під назвою "провал", за чим нічого не стоїть. Абсолютно конкретні зауваження, якщо вони є. Все решта — це суто політичні речі", - зазначив Степанов.

Деталі

Міністр Степанов також пояснив, у якому випадку він, як очільник МОЗ може піти у відставку.

"На табло Верховної Ради за постанову про відставку повинно загорітися 226 голосів. Будь-якого міністра призначає Парламент, відправляється у відставку Парламентом, є певна процедура, яким чином це відбувається. Зрозуміло, що немає ніяких вічних посад, і людина, яка приходить, знає, що колись піде з цієї посади. І коли я ще рік тому давав свою згоду очолити в такий надскладний період МОЗ, коли ніхто навіть теоретично не розумів, як боротися з COVID-19, я знав, що це ж не пожиттєва історія", - підкреслив глава МОЗ.

Доповнення

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов розповів, що вартість однієї дози вакцини від COVID-19 в середньому для України складає 7,52 долара. Така вартість виходить в середньому за одну дозу вакцини з вже законтрактованих МОЗ 32 мільйонів: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз NovaVax, 2 млн доз - AstraZeneca/CoviShield.

Ця ціна в кілька разів нижча за вартість однієї дози вакцини в багатьох європейських країнах. Наприклад, Ізраїль платив 23,5 долари за дозу Pfizer/BioNTech та Moderna. Референтні показники цін для різних вакцин і країн можуть кардинально відрізнятись.

Так, у первинних угодах з урядом США вакцина Pfizer/BioNTech коштує 19,5 долара за дозу у порівнянні з 15 доларами за Moderna, 16 доларами за Novavax, 10 доларами за Johnson & Johnson та 4 доларами за AstraZeneca. 

А всього ж до кінця року Україна вже отримає 42 млн доз вакцин: окрім законтрактованих 32 млн доз вакцин за 7,52 долара, окремо законтрактовано 1,9 млн доз вакцини CoronaVac та ще 8 млн доз вакцин очікується в рамках міжнародної ініціативи COVAX.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94