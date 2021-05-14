Степанов: заявлений об отставке не писал, с удовольствием отвечу на все вопросы на заседании фракции "Слуга народа"

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"Я сам обращался к фракции "Слуга народа": с удовольствием пообщаюсь, отвечу на все вопросы, которые у вас есть, потому что вы должны знать ответы - это моя прямая обязанность. Готов услышать конкретизированные претензии, а не мантры под названием "провал", за которыми ничего не стоит. Абсолютно конкретные замечания, если они есть. Все остальное - это чисто политические вещи", - отметил Степанов.

Детали

Министр Степанов также объяснил, в каком случае он, как глава Минздрава может уйти в отставку.

"На табло Верховной Рады за постановление об отставке должно загореться 226 голосов. Любого министра назначает парламент, отправляется в отставку парламентом, есть определенная процедура, каким образом это происходит. Понятно, что нет никаких вечных должностей, и человек, который приходит, знает , что когда-то уйдет с этой должности. И когда я еще год назад давал свое согласие возглавить в такой сложнейший период Минздрав, когда никто даже теоретически не понимал, как бороться с COVID-19, я знал, что это не пожизненная история", - подчеркнул глава Минздрава.

Дополнение

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 в среднем для Украины составляет 7,52 доллара. Такая стоимость выходит в среднем за одну дозу вакцины уже законтрактованных Минздравом 32 миллионов: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз NovaVax, 2 млн доз - AstraZeneca/CoviShield.

Эта цена в несколько раз ниже стоимости одной дозы вакцины во многих европейских странах. Например, Израиль платил 23,5 доллара за дозу Pfizer/BioNTech и Moderna. Референтные показатели цен для различных вакцин и стран могут кардинально отличаться.

Так, в первичных сделках с правительством США вакцина Pfizer/BioNTech стоит 19,5 доллара за дозу по сравнению с 15 долларами за Moderna, 16 долларами за Novavax, 10 долларами за Johnson & Johnson и 4 долларами за AstraZeneca.

А всего же до конца года Украина уже получит 42 млн доз вакцин: кроме законтрактованных 32 млн доз вакцин по 7,52 доллара, отдельно законтрактовано 1,9 млн доз вакцины CoronaVac и еще 8 млн доз вакцин ожидается в рамках международной инициативы COVAX.