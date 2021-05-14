Степанов: заявлений об отставке не писал, с удовольствием отвечу на все вопросы на заседании фракции "Слуга народа"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 49643 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 99680 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 112772 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 284984 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 165238 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 436478 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 329641 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 220572 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247534 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256756 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 34098 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 65694 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 50403 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 27775 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 23348 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 50439 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 65735 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 165433 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 284975 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 436475 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 1038 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 21412 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 29817 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 59209 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 82447 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Степанов: заявлений об отставке не писал, с удовольствием отвечу на все вопросы на заседании фракции "Слуга народа"

Киев • УНН

 • 16292 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 заявил, что заявлений об отставке не писал, а также прокомментировал информацию о том, народные депутаты на заседании фракции "Слуга народа" будут обсуждать этот вопрос. Об этом сообщает УНН.

Степанов: заявлений об отставке не писал, с удовольствием отвечу на все вопросы на заседании фракции "Слуга народа"

Цитата:

"Я сам обращался к фракции "Слуга народа": с удовольствием пообщаюсь, отвечу на все вопросы, которые у вас есть, потому что вы должны знать ответы - это моя прямая обязанность. Готов услышать конкретизированные претензии, а не мантры под названием "провал", за которыми ничего не стоит. Абсолютно конкретные замечания, если они есть. Все остальное - это чисто политические вещи", - отметил Степанов.

Детали

Министр Степанов также объяснил, в каком случае он, как глава Минздрава может уйти в отставку.

"На табло Верховной Рады за постановление об отставке должно загореться 226 голосов. Любого министра назначает парламент, отправляется в отставку парламентом, есть определенная процедура, каким образом это происходит. Понятно, что нет никаких вечных должностей, и человек, который приходит, знает , что когда-то уйдет с этой должности. И когда я еще год назад давал свое согласие возглавить в такой сложнейший период Минздрав, когда никто даже теоретически не понимал, как бороться с COVID-19, я знал, что это не пожизненная история", - подчеркнул глава Минздрава.

Дополнение

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 в среднем для Украины составляет 7,52 доллара. Такая стоимость выходит в среднем за одну дозу вакцины уже законтрактованных Минздравом 32 миллионов: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз NovaVax, 2 млн доз - AstraZeneca/CoviShield.

Эта цена в несколько раз ниже стоимости одной дозы вакцины во многих европейских странах. Например, Израиль платил 23,5 доллара за дозу Pfizer/BioNTech и Moderna. Референтные показатели цен для различных вакцин и стран могут кардинально отличаться.

Так, в первичных сделках с правительством США вакцина Pfizer/BioNTech стоит 19,5 доллара за дозу по сравнению с 15 долларами за Moderna, 16 долларами за Novavax, 10 долларами за Johnson & Johnson и 4 долларами за AstraZeneca.

А всего же до конца года Украина уже получит 42 млн доз вакцин: кроме законтрактованных 32 млн доз вакцин по 7,52 доллара, отдельно законтрактовано 1,9 млн доз вакцины CoronaVac и еще 8 млн доз вакцин ожидается в рамках международной инициативы COVAX.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36