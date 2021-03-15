"Вагнергейт": дата виходу фільму буде відома лише після закінчення розслідувань "справи вагнерівців"

Цитата

“Для нашого розслідування „Вагнергейту“ немає цільової дати випуску, і ми ніколи не встановлювали її. Дослідження документального фільму все ще тривають, і як тільки це буде зроблено, ми повідомимо всіх, коли він вийде”, — зазначив британський журналіст Еліот Хіггінс

Деталі

Засновник Bellingcat, платформи журналістських розслідувань, Еліот Хіггінс повідомив у соцмережі про те, що остаточна дата виходу на екрани фільму “Вагнергейт” ніколи не утверджувалась, оскільки на сьогодні ще тривають розслідування про “вагнерівців”.

Британський журналіст додав, що як тільки дослідження щодо документального фільму завершаться, лише тоді буде встановлено точну дату виходу кінострічки на екрани.

Доповнення

Через велику кількість дезінформації щодо “Вагнергейту”, Хіггінс закликав людей не вірити чуткам, які говорять про фільм від Bellingcat, а читати лише офіційні джерела з інформацією про майбутню кінострічку від авторів розслідування “справи вагнерівців”.