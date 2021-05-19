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Рада определится с налогообложением азартных игр, десоветизацией законодательства и ВСК по "вагнеровцам"

Киев • УНН

 • 19193 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду, 19 мая, рассмотрит ряд законодательных инициатив, в частности относительно налогообложения азартных игр и десоветизации законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВР.

Рада определится с налогообложением азартных игр, десоветизацией законодательства и ВСК по "вагнеровцам"

Детали

Так, проектом закона № 2713 предлагается установить порядок и ставки налогообложения деятельности по организации и проведению азартных игр. В частности, для дохода, полученного от букмекерской деятельности, деятельности по организации и проведению азартных игр в казино, азартных игр, деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов - ставка 10%; деятельности по организации и проведению лотерей - 10% от дохода. Наряду с этим, выигрыши в азартных играх освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц и военного сбора.

Нардепы также рассмотрят законопроект № 4284, предусматривающий отмену действия более 1200 нормативно-правовых актов советского периода.

Также в повестке дня - проекты постановлений о создании ВСК:

  • По расследованию фактов возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами "частной военной компании Вагнера" и нанесению вреда национальным интересам Украины (№ 4105);
  • По расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несших угрозу национальным интересам и безопасности Украины (№ 5243).

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Другие вопросы

Первыми на повестке дня стоят два проекта постановлений, и по 11 альтернативным к ним, об отмене решения ВР о принятии во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" (№ 4535) и проекта закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№ 2194).

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Законопроекты, которые планируют рассмотреть в первом чтении:

  • по совершенствованию механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков;
  • по использованию имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности;
  • о материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами;
  • о Службе военного капелланства.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть во втором чтении:

  • по статусу национального и эффективного управления учреждениями образования и государственным имуществом;
  • по имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права;
  • по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины;

Напомним

На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, развития экономики и здравоохранения.

На четверг, 20 мая, запланировано внеочередное заседание ВР для назначения новых руководителей ведомств.

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