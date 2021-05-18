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Рада звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому пленарному засіданні у вівторок проголосувала за звільнення Владислава Криклія з посади Міністра інфраструктури України, відповідне рішення підтримало 284 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Рада звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури

Цитата

“Від самого першого дня ми приходили в командній роботі, і йдемо в командній роботі, і мені здається це нормальна співпраця з взаємоповагою”, — заявив Криклій, відповідаючи у стінах ВР на запитання нардепів щодо причин відставки а також про те, чи не хочуть його замінити на “того, хто буде краще контролювати “велике крадівництво”.

З його слів, “рішення було прийнято самостійно, у законний спосіб”.

Деталі

Як зазначив голова комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кисіль, комітет розглянув заяву міністра інфраструктури прийняв рішення рекомендувати ВР прийняти відставку міністра.

Що було раніше

Як відомо, міністр інфраструктури минулого тижня написав заяви на звільнення за власним бажанням, так само як і міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Про причини такого рішення міністри не повідомляли.

Пізніше голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія повідомив, що голова ДПС України Олексій Любченко та глава Укравтодору Олександр Кубраков погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.

Фракція “Слуга народу” на засіданні у понеділок, 17 травня, схвалила кандидатуру голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

Довідково

29 серпня 2019 року Верховною Радою України IX скликання Криклій був призначений на посаду Міністра інфраструктури України, яку займав до сьогоднішнього дня.

Він є одним з небагатьох міністрів, що залишились при посаді після відставки у березні минулого року уряду Олексія Гончарука.

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