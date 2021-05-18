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Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры

Киев • УНН

 • 15440 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном пленарном заседании во вторник проголосовала за увольнение Владислава Криклия с должности Министра инфраструктуры Украины, соответствующее решение поддержало 284 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры

Цитата

“С самого первого дня мы приходили в командной работе, и идем в командной работе, и мне кажется это нормальное сотрудничество с взаимным уважением”, — заявил Криклий, отвечая в стенах ВР на вопрос нардепов о причинах отставки а также о том, не хотят ли его заменить на “того, кто будет лучше контролировать “большое воровство”.

По его словам, “решение было принято самостоятельно, законно”.

Детали

Как отметил председатель комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель, комитет рассмотрел заявление министра инфраструктуры принял решение рекомендовать ВР принять отставку министра.

Что было раньше

Как известно, министр инфраструктуры на прошлой неделе написал заявления об увольнении по собственному желанию, так же как и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

О причинах такого решения министры не сообщали.

Позже председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что председатель ГНС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.

Фракция “Слуга народа” на заседании в понедельник, 17 мая, одобрила кандидатуру председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Справка

29 августа 2019 года Верховной Радой Украины IX созыва Криклий был назначен на должность Министра инфраструктуры Украины, которую занимал до сегодняшнего дня.

Он является одним из немногих министров, которые остались на должности после отставки в марте прошлого года правительства Алексея Гончарука.

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