Стефанчук зібрав нараду з головами фракцій

Цитата:

"Прошу керівників фракцій та груп перед тим, як ми розпочнемо сьогоднішнє засідання, на 15 хвилин зібратись у мене, тому що треба обговорити одне питання", - сказав Стефанчук.

Теми обговорення заступник голови ВР не озвучив.

Нагадаємо

Верховна Рада України на пленарному засіданні у середу, 19 травня, розгляне низку законодавчих ініціатив, зокрема щодо оподаткування азартних ігор та дерадянізації законодавства.

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, економіки, охорони здоров’я.



На четвер, 20 травня, заплановане позачергове засідання ВР, на якому можуть призначити нових очільників відомств.