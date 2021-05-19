Стефанчук зібрав нараду з головами фракцій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук відразу після відкриття пленарного засідання парламенту у середу зібрав нараду з представниками депутатських фракцій та груп, передає кореспондент УНН.
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"Прошу керівників фракцій та груп перед тим, як ми розпочнемо сьогоднішнє засідання, на 15 хвилин зібратись у мене, тому що треба обговорити одне питання", - сказав Стефанчук.
Теми обговорення заступник голови ВР не озвучив.
Нагадаємо
Верховна Рада України на пленарному засіданні у середу, 19 травня, розгляне низку законодавчих ініціатив, зокрема щодо оподаткування азартних ігор та дерадянізації законодавства.
На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, економіки, охорони здоров’я.
На четвер, 20 травня, заплановане позачергове засідання ВР, на якому можуть призначити нових очільників відомств.