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Стефанчук: решение во Франции будет способствовать поддержке Украины и дальнейшим шагам конфискации активов рф

Киев • УНН

 • 15674 просмотра

Принятие резолюции во Франции является важным сигналом солидарности. Это поможет конфисковать более 200 млрд евро росактивов и усилить санкции против россии.

Стефанчук: решение во Франции будет способствовать поддержке Украины и дальнейшим шагам конфискации активов рф

Резолюция об усилении поддержки Украины, которую недавно приняли большинством голосов в парламенте Франции, будет способствовать гарантиям безопасности для Украины на уровне ЕС и дальнейшему рассмотрению статуса рф.

Передает УНН со ссылкой на официальную страницу Руслана Стефанчука.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что принятие депутатами Национального собрания резолюции "Об усилении поддержки Украины" является "важным сигналом политической солидарности и стратегического партнерства между Украиной и Францией".

Вот что отметил Стефанчук в своем сообщении на странице в сети Х:

288 голосов "за" при 54 "против" – четкое подтверждение, что Франция поддерживает Украину в борьбе за свободу и безопасность всей Европы. Основные положения резолюции:

  • осуждение агрессии рф против Украины;
    • призыв к конфискации более 200 млрд евро замороженных российских активов и их направление на помощь Украине;
      • призыв к конфискации более 200 млрд евро замороженных российских активов и их направление на помощь Украине;
        • поддержка идеи европейской обороны, независимой от США.

          Резолюция открывает возможность для дальнейших шагов:

          • обсуждение конкретных механизмов конфискации российских активов;
            • усиление гарантий безопасности для Украины на уровне ЕС;
              • рассмотрение вопроса о признании рф государством-спонсором терроризма во французском парламенте.

                Напомним

                УНН передавал, что французские депутаты приняли резолюцию об усилении поддержки Украины, в частности 288 голосами против 54 был принят текст об аресте российских активов.

                Санкции США против танкеров РФ ослабевают: экспорт нефти растет, и все больше судов покидают стоянки - Bloomberg11.03.25, 18:04 • 28283 просмотра

                Игорь Тележников

                Игорь Тележников

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