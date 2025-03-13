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Стефанчук: рішення у Франції сприятиме підтримці України та подальшим крокам конфіскації активів рф

Київ • УНН

 • 15678 перегляди

Ухвалення резолюції у Франції є важливим сигналом солідарності. Це допоможе конфіскувати понад 200 млрд євро росактивів та посилити санкції проти росії.

Стефанчук: рішення у Франції сприятиме підтримці України та подальшим крокам конфіскації активів рф

Резолюція щодо посилення підтримки України, яку нещодавно ухвалили більшістю голосів у парламенті Франції, сприятиме безпековим гарантіям для України на рівні ЄС та подальшому розгляду статсусу рф.

Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Руслана Стефанчука.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що ухвалення депутатами Національних зборів резолюції "Про посилення підтримки України" є "важливим сигналом політичної солідарності та стратегічного партнерства між Україною та Францією".

Ось що зазначив Стефанчук у своєму дописі на сторінці у мережі Х.

288 голосів "за" при 54 "проти" – чітке підтвердження, що Франція підтримує Україну в боротьбі за свободу та безпеку всієї Європи. Основні положення резолюції:

  • засудження агресії рф проти України;
    • заклик до конфіскації понад 200 млрд євро заморожених російських активів та їхнє спрямування на допомогу Україні;
      • посилення санкцій проти росії та зменшення енергозалежності Європи від російських ресурсів;
        • підтримка ідеї європейської оборони, незалежної від США.

          Резолюція відкриває можливість для подальших кроків:

          • обговорення конкретних механізмів конфіскації російських активів;
            • посилення безпекових гарантій для України на рівні ЄС;
              • розгляд питання про визнання рф державою-спонсоркою тероризму у французькому парламенті.

                Нагадаємо

                УНН передавав, що французькі депутати ухвалили резолюцію про посилення підтримки України, зокрема 288 голосами проти 54 було прийнято текст щодо арешту російських активів.

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                Ігор Тележніков

                Ігор Тележніков

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