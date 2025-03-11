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Санкції США проти танкерів рф слабшають: експорт нафти зростає і дедалі більше суден залишають стоянки - Вloomberg

Київ • УНН

 • 28289 перегляди

Російські танкери з "чорного списку" відновили перевезення нафти вперше за рік. Експорт з портів рф досяг 3,37 млн барелів на добу, найвищого показника з листопада.

Санкції США проти танкерів рф слабшають: експорт нафти зростає і дедалі більше суден залишають стоянки - Вloomberg

Потоки сирої нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 9 березня підскочили приблизно на 300 000 барелів на день. Це найбільший прирост з січня 2023 року.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Санкції США щодо російського танкерного флоту демонструють ознаки похитування. Деякі танкери з чорного списку вперше, більш ніж за рік, завантажилися і вийшли з російських портів. 

Потоки нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 9 березня підскочили приблизно на 300 000 барелів на добу, що є найбільшим приростом з січня 2023 року. 

- пише Вloomberg.

Зараз рф накопичила флот танкерів, що належать маловідомим і часто змінюваним організаціям, які розташовані поза досяжністю західних урядів і не співпрацюють із західними компаніями.

Довідка

Режим санкцій було посилено в січні 2025 року, коли адміністрація президента Джо Байдена оголосила про низку нових обмежень, включаючи внесення в чорний список ще 161 судна.

Відповідний крок мав стримуючий вплив на нафтові потоки.

До прийняття Байденом пакету санкцій 10 січня, Індія була пунктом призначення близько 60% російського експорту арктичної нафти, що становило близько 64 мільйонів барелів минулого року.

За перші дев'ять місяців 2024 року в Індію також було доставлено близько 14 мільйонів барелів нафти з родовища "Сокіл" проекту "Сахалін-1", що становило майже 30% від загального обсягу поставок за цей період.

Цікава деталь:

Вантажі російської арктичної нафти, завантажені після 10 січня, не були доставлені до Індії. Незважаючи на те, що напочатку, відповідні порти на західному узбережжі Індії були визначені у даних про доставку, як пункти призначення.

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Замість того, щоб бути доставленими, деякі вантажі були таємно перевантажені на інші кораблі біля берегів Оману. Ті кораблі, які вдалося ідентифікувати, "схоже, прямують до Китаю". Інші вантажі прямують безпосередньо до Китаю.

Майже всі з 15 мільйонів барелів, завантажених з Арктики з моменту введення санкцій 10 січня, схоже, вирушають у набагато довші рейси, ніж планувалося спочатку, залишаючи нафту в морі на місяці.

- пише видання.

До Тихого океану було доставлено лише 8 з 22 вантажів сахалінської нафти, завантажених після останньої заборони. Три з них, як показують дані відстеження, були розвантажені в резервуари для зберігання в порту Яншань поблизу Шанхаю. Цей об'єкт не пов'язаний з жодним з нафтопереробних заводів Китаю, і цей крок може бути просто зроблений для того, щоб приховати справжнє походження грузу. 

Човникові танкери продовжують перевантажувати вантажі "Сокола" на інші судна в Находкінській бухті, причому дані відстеження і супутникові знімки вказують на те, що цього місяця відбулося щонайменше три таких перевантаження. 

- ідеться у матеріалі.

Після того, як вони були перевантажені, тихоокеанські вантажі нелегко розвантажити, зазначає Вloomberg. Відповідні труднощі рф з розвантаженням можуть зменшитися, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скасувати заходи свого попередника.

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