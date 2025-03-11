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Санкции США против танкеров РФ ослабевают: экспорт нефти растет, и все больше судов покидают стоянки - Bloomberg

Киев • УНН

 • 28283 просмотра

Российские танкеры из "черного списка" восстановили перевозки нефти впервые за год. Экспорт из портов РФ достиг 3,37 млн баррелей в сутки, самого высокого показателя с ноября.

Санкции США против танкеров РФ ослабевают: экспорт нефти растет, и все больше судов покидают стоянки - Bloomberg

Потоки сырой нефти из всех российских портов за четыре недели до 9 марта подскочили примерно на 300 000 баррелей в день. Это наибольший прирост с января 2023 года.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Санкции США в отношении российского танкерного флота демонстрируют признаки ослабления. Некоторые танкеры из черного списка впервые за более чем год загрузились и вышли из российских портов. 

Потоки нефти из всех российских портов за четыре недели до 9 марта подскочили примерно на 300 000 баррелей в сутки, что является наибольшим приростом с января 2023 года.

- пишет Вloomberg.

Сейчас рф накопила флот танкеров, принадлежащих малоизвестным и часто меняющимся организациям, которые расположены вне досягаемости западных правительств и не сотрудничают с западными компаниями.

Справка

Режим санкций был усилен в январе, когда администрация президента Джо Байдена объявила о ряде новых ограничений, включая внесение в черный список еще 161 судна.

Соответствующий шаг оказал сдерживающее влияние на нефтяные потоки.

До принятия Байденом пакета санкций 10 января Индия была пунктом назначения около 60% российского экспорта арктической нефти, что составляло около 64 миллионов баррелей в прошлом году. За первые девять месяцев 2024 года в Индию также было доставлено около 14 миллионов баррелей нефти из месторождения "Сокол" проекта "Сахалин-1", что составило почти 30% от общего объема поставок за этот период.

Интересная деталь:

Грузы российской арктической нефти, загруженные после 10 января, не были доставлены в Индию. Это несмотря на то, что порты на западном побережье Индии изначально были определены как пункты назначения в данных о доставке.

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Вместо того, чтобы быть доставленными, некоторые грузы были тайно перегружены на другие корабли у берегов Омана. Те корабли, которые удалось идентифицировать, похоже, направляются в Китай. Другие грузы направляются непосредственно в Китай.

Почти все из 15 миллионов баррелей, загруженных из Арктики с момента введения санкций 10 января, похоже, отправляются в гораздо более длинные рейсы, чем планировалось изначально, оставляя нефть в море на месяцы.

- пишет издание.

В Тихий океан было доставлено лишь восемь из 22 грузов сахалинской нефти, загруженных после последнего запрета. Три из них были разгружены в резервуары для хранения в порту Яншань недалеко от Шанхая, как показывают данные отслеживания. Этот объект не связан ни с одним из нефтеперерабатывающих заводов Китая, и этот шаг может быть просто сделан для того, чтобы скрыть истинное происхождение груза. 

Човновые танкеры продолжают перегружать грузы "Сокола" на другие суда в Находкинской бухте, причем данные отслеживания и спутниковые снимки указывают на то, что в этом месяце произошло как минимум три таких перегрузки. 

После того, как они были перегружены, тихоокеанские грузы нелегко разгрузить, отмечается в материале. Соответствующие трудности рф с разгрузкой могут уменьшиться, если президент США Дональд Трамп решит отменить меры своего предшественника.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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