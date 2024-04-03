Стефанчук обсудил потребности Украины и совместное производство оружия с вице-спикером Сеймаса Литвы

В Украину прибыл вице-спикер Сеймаса Литовской Республики Паулюс Саударгас. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в X.

Детали

Приветствую в Киеве вице-спикера Сеймаса Литовской Республики Паулюса Саударгаса. Поблагодарил Парламент Литвы за все принятые резолюции и заявления в поддержку Украины. Также поблагодарил за всестороннюю помощь дружественной Литвы - на всех приоритетных для нашего государства направлениях - говорится в заметке.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили оборонную поддержку. В частности спикер Рады очертил потребности Украины и подчеркнул, Силы обороны критически нуждаются в поддержке союзников.

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Также подробно обсудили сотрудничество оборонных компаний Украины и Литвы по совместному производству вооружения и боеприпасов в Украине. Отдельно поблагодарил за решение Сеймаса, которые позволят покупать и передавать в будущем еще больше дронов Украине - рассказал Стефанчук.

Напомним

Парламент Литвы дал разрешение на закупку и передачу Украине беспилотников с китайскими компонентами для поддержки ее борьбы с российской агрессией.