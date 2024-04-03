Стефанчук обсудил потребности Украины и совместное производство оружия с вице-спикером Сеймаса Литвы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  72718 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  97669 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  126615 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  127673 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  123561 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  114161 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  77837 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100149 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  120006 просмотра

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  491398 просмотра
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27 марта 2024, 10:45  •  461902 просмотра

Стефанчук обсудил потребности Украины и совместное производство оружия с вице-спикером Сеймаса Литвы

Вице-спикер Сеймаса Литвы Паулюс Саударгас прибыл в Киев, где встретился с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, чтобы обсудить вопросы оборонной поддержки Украины.

Война •   •  4363 просмотра
Стефанчук обсудил потребности Украины и совместное производство оружия с вице-спикером Сеймаса Литвы

Количество высланных из ЕС в 2023 году россиян выросло на треть - росСМИ

В 2023 году гражданам рф было выдано более 7 000 приказов о выезде из ЕС, что на 34% больше, чем в 2022 году, причем больше всего выслала Германия - 2 000 россиян.

Новости Мира •   •  3602 просмотра
Количество высланных из ЕС в 2023 году россиян выросло на треть - росСМИ

Лубинец предложил ЮАР стать посредником для возвращения всех украинцев домой

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, предложил ЮАР стать важным посредником в возвращении всех украинцев домой.

Война •   •  5452 просмотра
Лубинец предложил ЮАР стать посредником для возвращения всех украинцев домой

Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО: начал двусторонние встречи, обсуждает военную помощь и ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал двусторонние встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, обсудив с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном приоритетные военные потребности Украины, включая системы противовоздушной обороны и ракеты, и поблагодарив Данию за ее поддержку Украины.

Война •   •  4651 просмотра
Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО: начал двусторонние встречи, обсуждает военную помощь и ПВО

Применение Россией ядерного оружия полностью изменит ситуацию для США - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что применение Россией ядерного оружия полностью изменило бы ситуацию для США, но Америка хочет избежать прямой войны с РФ, продолжая поддерживать Украину.

Война •   •  5094 просмотра
Применение Россией ядерного оружия полностью изменит ситуацию для США - Блинкен

Макрон тайно разговаривал с Байденом и Шольцем: хотел убедить их изменить стратегию в войне рф против Украины - WSJ

Макрон призвал Байдена и Шольца принять стратегию неопределенности в отношении россии в войне в Украине, но столкнулся с оппозицией со стороны союзников, которые опасаются эскалации.

Война •   •  6087 просмотра
Макрон тайно разговаривал с Байденом и Шольцем: хотел убедить их изменить стратегию в войне рф против Украины - WSJ

Дожди и ветер с ночными морозами и до 22° тепла днем: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Завтра в некоторых регионах ожидается небольшой кратковременный дождь, порывы ветра 15-20 м/с, температура днем от 2 до 21°C, а в последующие дни - небольшой дождь в отдельных регионах с температурой 0-22°C.

Общество •   •  4785 просмотра
Дожди и ветер с ночными морозами и до 22° тепла днем: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Цена в 194 раза выше стартовой: Фонд госимущества продал бывшую Уманскую исправительную колонию за 29 миллионов гривен

Фонд государственного имущества продал комплекс зданий бывшей Уманской исправительной колонии на аукционе за 29 миллионов гривен, что в 194 раза превысило стартовую цену в 149,4 тысячи гривен.

Общество •   •  5824 просмотра
Цена в 194 раза выше стартовой: Фонд госимущества продал бывшую Уманскую исправительную колонию за 29 миллионов гривен

Сотрудничала с оккупантами, председательствуя в незаконном сельском совете на Херсонщине: коллаборационистке грозит 10 лет заключения

Жителю Херсонской области грозит до 10 лет лишения свободы за то, что он сотрудничал с врагом, занимая должность "исполняющего обязанности председателя" в незаконно созданном сельском совете и поддерживая действия и решения российских оккупационных сил.

Война •   •  8058 просмотра
Сотрудничала с оккупантами, председательствуя в незаконном сельском совете на Херсонщине: коллаборационистке грозит 10 лет заключения

Атака дронов на Татарстан: в ООН осудили удар и назвали "гражданской инфраструктурой" завод по производству "шахедов"

После атаки беспилотника на российский завод в Татарстане, который производит дроны-камикадзе "Шахеды" в ООН призвали прекратить атаки на "гражданскую инфраструктуру".

Война •   •  7563 просмотра
Атака дронов на Татарстан: в ООН осудили удар и назвали "гражданской инфраструктурой" завод по производству "шахедов"