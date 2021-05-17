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Отношение к Степанову - это отношение к нам, врачам-профессионалам - Волосовец

Киев • УНН

 • 15042 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Известный отечественный ученый в области педиатрии и неонатологии, доктор медицинских наук и профессор Александр Волосовец считает, что отношение к министру здравоохранения показывает отношение ко всем врачам-профессионалам. Такое мнение он высказал сегодня во время брифинга ведущих украинских врачей, которые обеспокоены критической ситуацией в медицинской отрасли, передает корреспондент УНН.

Отношение к Степанову - это отношение к нам, врачам-профессионалам - Волосовец

Цитата:

"Нам горько, что к нему (министру Степанову - ред.) сейчас так относятся, потому что экстраполируя отношение к нему, мы экстраполируем отношение власти к нам, к профессионалам. Когда же нас услышат, когда поймут? Это же не последняя волна пандемии, и не последняя эпидемия, у нас еще впереди много испытаний", - подчеркнул Волосовец.

Детали

Вместе с тем, врач заметил, что впереди много испытаний, в которых нужно консолидировать все возможные усилия по улучшению медицинской системы.

Дополнение

Отметим, что отставку министра Степанова не поддержали в профильном парламентском комитете.

Напомним, что в поддержку главы Минздрава выступили врачи Львова и офтальмологи Украины, а неонатологи Украины уже предупредили о негативных последствиях смены руководства Минздрава и публично поддержали Степанова.

Также на брифинге выдающихся украинских врачей по критическому состоянию медицинской системы медики предупредили, что готовы выйти на забастовку в случае отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

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