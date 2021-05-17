Ставлення до Степанова - це ставлення до нас, лікарів-професіоналів — Волосовець

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"Нам гірко, що до нього (міністра Степанова - ред.) зараз так відносяться, тому що екстраполюючи відношення до нього, ми екстраполюємо відношення влади до нас, до професіоналів. Коли ж нас почують, коли зрозуміють? Це ж не остання хвиля пандемії, і не остання епідемія, у нас ще попереду багато випробувань", - підкреслив Волосовець.

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Разом із тим, лікар зауважив, що попереду багато випробувань, у яких потрібно консолідувати усі можливі зусилля з покращення медичної системи.

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Відзначимо, що відставку міністра Степанова не підтримали в профільному парламентському Комітеті.

Нагадаємо, що на підтримку глави МОЗ виступили лікарі Львова та офтальмологи України, а неонатологи України вже попередили про негативні наслідки зміни керівництва МОЗ і публічно підтримали Степанова.

Також на брифінгу видатних українських лікарів по критичного стану медичної системи медики попередили, що готові вийти на страйк у разі відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.