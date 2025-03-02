Стармер раскрыл четыре шага к прочному миру в Украине: что предложил премьер
Киев • УНН
Британский премьер Кир Стармер представил четыре ключевых шага для достижения устойчивого мира в Украине. План предусматривает военную помощь, гарантии суверенитета, усиление обороны и создание коалиции для защиты соглашения.
Украине нужен устойчивый мир, а не соглашение по сценарию Минских договоренностей, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он отметил, что лидеры договорились продолжать санкционное давление на россию.
Об этом Стармер заявил во время пресс-конференции по итогам встречи мировых лидеров, передает УНН.
"Потому что мы должны учиться на ошибках прошлого. Мы не можем принять слабое соглашение, как Минское, которое россия легко нарушит. Зато любое соглашение должно быть подкреплено силой. Каждая страна должна внести свой вклад наилучшим образом, предоставляя различные возможности, но все берут ответственность действовать, усиливая свою долю. Поэтому мы сегодня согласовали важные шаги. Первое, мы продолжим военную помощь и усилим экономическое давление на россию, чтобы укрепить Украину. Второе, мы согласовали, что длительный мир должен гарантировать суверенитет и безопасность Украины, и Украина должна быть за столом. Третье, в случае мирного соглашения мы будем усиливать оборонительные возможности", - сказал Стармер.
Он отметил, что четвертым шагом станет создание "коалиции готовых", которая будет защищать соглашение в Украине и гарантировать мир.
Великобритания, Франция и другие будут работать над мирным соглашением, Украину надо поставить в самую сильную позицию - Стармер02.03.25, 19:44 • 28895 просмотров