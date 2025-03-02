Стармер розкрив чотири кроки до міцного миру в Україні: що запропонував прем'єр

Україні потрібен стійкий мир, а не угода за сценарієм Мінських домовленостей, заявив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер. Він наголосив, що лідери домовились продовжувати санкційний тиск на росію.

Про це Стармер заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі світових лідерів, передає УНН.

"Бо ми маємо вчитися на помилках минулого. Ми не можемо прийняти слабку угоду, як Мінську, яку росія легко порушить. Натомість будь-яка угода має бути підкріплена силою. Кожна країна має зробити свій внесок найкращим чином, надаючи різні можливості, але всі беруть відповідальність діяти, посилюючи свою частку. Тож ми сьогодні погодили важливі кроки. Перше, ми продовжимо військову допомогу і посилимо економічний тиск на росію, щоб зміцнити Україну. Друге, ми погодили, що тривалий мир має гарантувати суверенітет і безпеку України, і Україна має бути за столом. Третє, у разі мирної угоди ми посилюватимемо оборонні можливості", - сказав Стармер.

Він зазначив, що четвертим кроком стане створення "коаліції готових", яка буде захищати угоду в Україні та гарантуватиме мир.

Велика Британія, Франція та інші будуть працювати над мирною угодою, Україну треба поставити в найсильнішу позицію - Стармер