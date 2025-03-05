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Стармер помог убедить Зеленского протянуть "оливковую ветвь" Трампу - Telegraph

Киев • УНН

 • 27601 просмотра

Кир Стармер убедил Зеленского предложить "оливковую ветвь" Трампу после прекращения военной помощи США. Украинский президент выразил готовность к переговорам и поддержал идею перемирия на море и в воздухе.

Стармер помог убедить Зеленского протянуть "оливковую ветвь" Трампу - Telegraph

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как предполагается, убедил Президента Украины Владимира Зеленского предложить "оливковую ветвь" президенту США Дональду Трампу, сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

"Как понимается, сэр Кир Стармер помог убедить украинского президента предложить оливковую ветвь своему американскому коллеге", - пишет издание.

Вскоре после переговоров со Стармером украинский лидер, как пишет издание, опубликовал в соцсетях длинное сообщение, в котором хвалил "сильное лидерство" президента США, выражал благодарность за военную помощь его страны и описывал их перепалку как "досадную", отмечает издание.

Он сказал, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение по полезным ископаемым, а также поддержит прекращение огня на море и в воздухе.

Это произошло примерно через 24 часа после того, как Трамп объявил, что приостановит всю военную помощь США Киеву.

Стармер, который надеется, что сможет помочь построить мосты между Киевом и Вашингтоном, разговаривал с президентом США в понедельник и "имел предупреждение заранее, что помощь будет приостановлена", пишет издание.

Стармер поговорил с Зеленским: приветствовал "непоколебимую преданность миру"04.03.2025, 19:58 • 17779 просмотров

По данным издания, Стармер поговорил с Зеленским перед тем, как тот объявил, что Украина готова вернуться за стол переговоров.

Заместитель пресс-секретаря британского премьер-министра сказал, что звонок состоялся перед тем, как украинский лидер сказал Дональду Трампу, что он готов "исправить ситуацию", и призвал к "перемирию" на море и в небе.

Пресс-секретарь добавил: "Мы остаемся абсолютно преданными обеспечению длительного мира в Украине. Мы взаимодействуем с ключевыми союзниками для поддержки этих усилий. Это правильно, и это в наших интересах, и в нашем непосредственном фокусе остается поставить Украину в позицию силы и объединить США и Украину на благо нашей коллективной безопасности".

Отвечая на вопрос, общался ли кто-то из британского правительства с вице-президентом США Джей Ди Венсом после его явной критики британско-французской мирной предложения по Украине, пресс-секретарь отказался поделиться подробностями "частных разговоров".

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Юлия Шрамко

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