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Стармер допоміг переконати Зеленського протягнути "оливкову гілку" Трампу - Telegraph

Київ • УНН

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Кір Стармер переконав Зеленського запропонувати "оливкову гілку" Трампу після припинення військової допомоги США. Український президент висловив готовність до переговорів та підтримав ідею перемир'я на морі й у повітрі.

Стармер допоміг переконати Зеленського протягнути "оливкову гілку" Трампу - Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як передбачається, переконав Президента України Володимира Зеленського запропонувати "оливкову гілку" президенту США Дональду Трампу, повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

"Як розуміється, сер Кір Стармер допоміг переконати українського президента запропонувати оливкову гілку своєму американському колезі", - пише видання.

Невдовзі після переговорів зі Стармером український лідер, як пише видання, опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому хвалив "сильне лідерство" президента США, висловлював вдячність за військову допомогу його країни та описував їхню перепалку як "прикру", зауважує видання.

Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

Це сталося приблизно через 24 години після того, як Трамп оголосив, що призупинить всю військову допомогу США Києву.

Стармер, який сподівається, що зможе допомогти побудувати мости між Києвом і Вашингтоном, розмовляв із президентом США в понеділок і "мав попередження заздалегідь, що допомога буде припинена", пише видання.

Стармер поговорив із Зеленським: привітав "непохитну відданість миру"04.03.25, 19:58 • 17779 переглядiв

За даними видання, Стармер поговорив із Зеленським перед тим, як той оголосив, що Україна готова повернутися за стіл переговорів.

Заступник речника британського прем’єр-міністра сказав, що дзвінок відбувся перед тим, як український лідер сказав Дональду Трампу, що він готовий "виправити ситуацію", і закликав до "перемир’я" на морі та в небі.

Речник додав: "Ми залишаємося абсолютно прихильними забезпеченню тривалого миру в Україні. Ми взаємодіємо з ключовими союзниками для підтримки цих зусиль. Це правильно, і це в наших інтересах, і нашим безпосереднім зосередженням залишається поставити Україну в позицію сили та об'єднати США та Україну на користь нашої колективної безпеки".

Відповідаючи на запитання, чи спілкувався хтось із британського уряду з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після його явної критики британсько-французької мирної пропозиції щодо України, речник відмовився поділитися подробицями "приватних розмов".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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