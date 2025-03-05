Стармер допоміг переконати Зеленського протягнути "оливкову гілку" Трампу - Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як передбачається, переконав Президента України Володимира Зеленського запропонувати "оливкову гілку" президенту США Дональду Трампу, повідомляє The Telegraph, пише УНН.

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"Як розуміється, сер Кір Стармер допоміг переконати українського президента запропонувати оливкову гілку своєму американському колезі", - пише видання.

Невдовзі після переговорів зі Стармером український лідер, як пише видання, опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому хвалив "сильне лідерство" президента США, висловлював вдячність за військову допомогу його країни та описував їхню перепалку як "прикру", зауважує видання.

Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

Це сталося приблизно через 24 години після того, як Трамп оголосив, що призупинить всю військову допомогу США Києву.

Стармер, який сподівається, що зможе допомогти побудувати мости між Києвом і Вашингтоном, розмовляв із президентом США в понеділок і "мав попередження заздалегідь, що допомога буде припинена", пише видання.

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За даними видання, Стармер поговорив із Зеленським перед тим, як той оголосив, що Україна готова повернутися за стіл переговорів.

Заступник речника британського прем’єр-міністра сказав, що дзвінок відбувся перед тим, як український лідер сказав Дональду Трампу, що він готовий "виправити ситуацію", і закликав до "перемир’я" на морі та в небі.

Речник додав: "Ми залишаємося абсолютно прихильними забезпеченню тривалого миру в Україні. Ми взаємодіємо з ключовими союзниками для підтримки цих зусиль. Це правильно, і це в наших інтересах, і нашим безпосереднім зосередженням залишається поставити Україну в позицію сили та об'єднати США та Україну на користь нашої колективної безпеки".

Відповідаючи на запитання, чи спілкувався хтось із британського уряду з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після його явної критики британсько-французької мирної пропозиції щодо України, речник відмовився поділитися подробицями "приватних розмов".

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