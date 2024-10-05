Станции столичного метро "Теремки" и "Ипподром" возобновили работу

Станции столичного метро «Теремки» и «Ипподром» заработали на вход для пассажиров, передает УНН со ссылкой на КГГА.

По данным КГГА, движение поездов восстановлено в обычном режиме.

«Подвижной состав снят с линии и будет направлен на осмотр и ремонт в электродепо», - говорится в сообщении.

Станции метро "Теремки" и "Ипподром" в Киеве временно закрыли на вход: что произошло