Станции столичного метро "Теремки" и "Ипподром" возобновили работу
Киев • УНН
Станции метро "Теремки" и "Ипподром" в Киеве снова открыты для пассажиров. Движение поездов восстановлено в обычном режиме, а поврежденный подвижной состав направлен на осмотр и ремонт.
Станции столичного метро «Теремки» и «Ипподром» заработали на вход для пассажиров, передает УНН со ссылкой на КГГА.
По данным КГГА, движение поездов восстановлено в обычном режиме.
«Подвижной состав снят с линии и будет направлен на осмотр и ремонт в электродепо», - говорится в сообщении.
Станции метро "Теремки" и "Ипподром" в Киеве временно закрыли на вход: что произошло5 октября 2024, 13:12 • 2327 просмотров