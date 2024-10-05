Станції столичного метро "Теремки" та "Іподром" відновили роботу
Київ • УНН
Станції метро "Теремки" та "Іподром" у Києві знову відкриті для пасажирів. Рух поїздів відновлено у звичайному режимі, а пошкоджений рухомий склад направлено на огляд та ремонт.
Станції столичного метро "Теремки" та "Іподром" запрацювали на вхід для пасажирів, передає УНН із посиланням на КМДА.
За даними КМДА, рух поїздів відновлено у звичайному режимі.
"Рухомий склад знято з лінії та буде направлено на огляд та ремонт в електродепо", - зазначено у повідомленні.
Станції метро "Теремки" та "Іподром" у Києві тимчасово закрили на вхід: що сталося05.10.24, 16:12 • 24757 переглядiв