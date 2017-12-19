В Киевской области в результате непогоды произошло 130 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киевской области из-за непогоды по состоянию на 23:00 зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы.
"По состоянию на сегодня (23:00 - УНН) из-за непогоды в Киевской области зафиксировано 130 ДТП. В подавляющем большинстве из них - механические повреждения транспортных средств. Число пострадавших, как сообщалось ранее, составляет 6 человек ", - сообщил Жукович.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аэропорт "Киев" за непогоды перенаправил часть рейсов в "Борисполь"
Напомним, в течение 18 декабря в Киеве выпало примерно 30% месячной нормы осадков. Во время снегопада в Киеве было парализовано движение транспорта почти по всему городу.