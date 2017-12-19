Станом на вечір через негоду на Київщині відбулося 130 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Київській області через негоду станом на 23:00 зареєстровано 130 дорожньо-транспортних пригод, у яких шість осіб отримали травми.
“Станом на сьогодні (23:00 — УНН) через негоду в Київській області зафіксовано 130 ДТП. У переважній більшості з них — механічні пошкодження транспортних засобів. Кількість постраждалих, як повідомлялося раніше, складає 6 осіб”, — повідомив Жукович.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аеропорт "Київ" через негоду перенаправив частину рейсів до "Борисполя"
Нагадаємо, протягом 18 грудня у Києві випало приблизно 30% місячної норми опадів. Під час снігопаду в Києві було паралізовано рух транспорту майже по всьому місту.